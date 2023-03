Im frühen Freitagshandel (17.03.) versucht sich der Dax an einem Comeback oberhalb von 15.000 Punkten. Ob es dem Index allerdings gelingen wird, sich robust aus der Handelswoche zu verabschieden, ist noch offen und bleibt abzuwarten. Eine Vielzahl von US-Daten steht im weiteren Tagesverlauf zur Veröffentlichung an und nicht zuletzt ist heute Großer Verfallstag an den Börsen. Dass sich das Ganze zudem vor dem Hintergrund eines fragilen Marktgeschehens ...

