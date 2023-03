Der IT-Dienstleister Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) will eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro je Aktie ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Dies entspricht einer Erhöhung um 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,55 Euro) und ist die 13. Dividendenerhöhung in Folge. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 40,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,59 Prozent. Seit dem Börsengang 2000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...