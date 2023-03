DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Euroraum-Inflation sinkt im Februar leicht - Kernteuerung steigt

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Februar leicht nachgelassen, zog aber in den Kernkomponenten an. Die jährliche Inflationsrate sank auf 8,5 (Januar: 8,6) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Jahresrate hat den vierten Monat in Folge abgenommmen und die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 2. März. Im Oktober hatte die jährliche Inflationsrate noch 10,6 Prozent betragen. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, stieg im Februar auf einen neuen Rekordwert.

Arbeitskosten im Euroraum steigen im vierten Quartal kräftig

Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um nominal 5,7 (Vorquartal: 3,7) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 5,1 (zuvor: 3,0) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 7,7 (5,9) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 5,8 (4,1) Prozent.

OECD hebt Wachstumsprognosen etwas an - Abwärtsrisiken überwiegen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr etwas erhöht, rechnet aber weiterhin mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum. Wie aus der Aktualisierung des jüngsten Wirtschaftsausblicks hervorgeht, wurden die Prognosen für Russland, die USA, China, Deutschland und Großbritannien besonders deutlich angehoben. Die OECD rechnet jetzt damit, dass das globale Bruttoinlandsprodukt 2023 um 2,6 (zuvor: 2,2) und 2024 um 2,9 (2,7) Prozent steigen wird. 2022 war die Weltwirtschaft um 3,2 Prozent gewachsen.

Chinas Notenbank senkt Reserveanforderungen um 25 Basispunkte

Die chinesische Zentralbank hat angekündigt, dass sie die Höhe der Einlagen, die Banken beiseitelegen müssen, senken wird. Die People's Bank of China (PBoC) wird den Mindestreservesatz der Banken um 25 Basispunkte reduzieren, womit der gewichtete Durchschnitt des Mindestreservesatzes für das gesamte Bankensystem auf 7,6 Prozent zurückgehen wird. Die Änderung tritt am 27. März in Kraft. Die Maßnahme unterstreicht die Bemühungen Pekings, das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr anzukurbeln.

Russische Notenbank belässt Leitzins bei 7,50 Prozent

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert gelassen und ihre Mahnung wiederholt, dass sie ihre Geldpolitik straffen könnte, wenn der Krieg in der Ukraine die Inflation in die Höhe zu treiben droht. Die Notenbank beließ ihren Leitzins bei 7,50 Prozent. Die längere Pause folgt auf eine Reihe von Zinssenkungen, die die Verdoppelung des Leitzinses unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine vor mehr als einem Jahr mehr als rückgängig gemacht haben.

IMK erwartet trotz leicht höherem Rezessionsrisiko moderates Wachstum

Das Rezessionsrisiko der deutschen Wirtschaft ist nach Aussage des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in den vergangenen Wochen geringfügig gestiegen. Allerdings bleibe es auf relativ niedrigem Niveau und signalisiere für Deutschland moderates Wachstum. Der Konjunkturindikator des Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, der nach einem Ampelsystem arbeitet, steht laut IMK auf "gelb-grün". Der Indikator, der Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen Kenngrößen bündelt, weist für die drei Monate von März bis Ende Mai ein Rezessionsrisiko von 23,0 Prozent aus. Anfang Februar waren es 21,7 Prozent für die folgenden drei Monate.

VDMA fordert engere Zusammenarbeit von Deutschland und Japan

Vor der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem Kabinett nach Tokio hat der Branchenverband VDMA eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan gefordert. "Für den Maschinen- und Anlagenbau gibt es in Japan noch erhebliche Potenziale zu heben. Denn obwohl seit 2016 ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan besteht und das Land knapp hinter Deutschland der viertgrößte Maschinenbauproduzent weltweit ist, rangiert Japan bei den deutschen Maschinenexporten nicht mehr unter den Top 20 der wichtigsten Märkte weltweit", erklärte Ulrich Ackermann, Leiter VDMA Außenwirtschaft.

Umwelthilfe: Wissing mit E-Fuel-Fantasien auf dem Irrweg

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit seinen Plänen zur weiteren Nutzung von Verbrennern mit E-Fuels auf einem Irrweg. Zuvor war ein Brief Wissings an die EU-Kommission bekannt geworden, in dem er diese auffordert, ein Verfahren zur Anrechnung von E-Fuels bei den CO2-Flottengrenzwerten zu entwickeln und Ausnahmen beim Abgasstandard Euro 6 für damit betriebene Fahrzeuge einzuräumen. "Herr Wissing als Verkehrsminister sollte eigentlich wissen, dass es technisch überhaupt nicht möglich ist, Fahrzeuge ausschließlich mit E-Fuels zu betanken", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

Ifo-Institut sieht Deindustrialisierung der Autobranche

Die Autoindustrie hat seit 2013 nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 9 Prozent Fertigungsberufe eingebüßt, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung mitteilte. "Wir sehen momentan eine Deindustrialisierung der Autobranche, die durch den Wandel zur E-Mobilität zustande kommt", erklärte Ifo-Industrieökonom Oliver Falck in einem Aufsatz. "Ein Teil des Verlusts wird bereits und könnte in Zukunft noch mehr durch Batteriefertigung, Dienstleistungen im Bereich Software oder digitale Geschäftsmodelle aufgefangen werden."

Bauindustrie: Wohnungsbau ist in Schockstarre

Der Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, hat sich alarmiert über den anhaltenden Negativtrend bei den Baugenehmigungen gezeigt. "Der Wohnungsbau ist in einer Schockstarre", erklärte er. Die Baugenehmigungen seien im Januar um 26,0 Prozent eingebrochen - bei Einfamilienhäusern um 25,5 Prozent und bei Mehrfamilienhäusern um 28,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. "Wir sehen mehr und mehr die Ergebnisse einer rigoros zusammengestrichenen Förderpolitik im Neubau", konstatierte Pakleppa. Hinzu kämen immense Zinsbelastungen für Wohnungsbaukredite. "Gerade private Haushalte bauen immer weniger."

Nahles: Bundesagentur strebt wieder Milliarden-Rücklage an

Die Bundesagentur für Arbeit (AB) rechnet nach mehreren Krisenjahren in diesem Jahr wieder mit deutlichen Überschüssen und will Rücklagen für Krisenzeiten bilden. BA-Chefin Andrea Nahles sagte der Wirtschaftswoche, dass die Agentur in diesem Jahr einen Kredit des Bundes über 400 Millionen Euro zurückzahlen werde. "Wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder 1 Milliarde Euro an Rücklagen bilden können", sagte Nahles dem Magazin.

Scholz ruft Wirtschaft zu höheren Investitionen in Klimaschutz auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Wirtschaft zu höheren Investitionen in den Klimaschutz aufgerufen. "Uns könnte eine große Wachstums- und Investitionsphase bevorstehen, wie wir sie aus den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kennen", sagte Scholz dem Handelsblatt. "Deutschland wird in 22 Jahren komplett klimaneutral wirtschaften, das kann einen echten Boom auslösen." Der Bundestag werde die nötigen Gesetze auf den Weg bringen. "Wichtig ist, dass die Unternehmen die Wachstumschancen erkennen", sagte der Bundeskanzler.

Bundestag beschließt Wahlrechtsreform

Der Bundestag hat die umstrittene Wahlrechtsreform beschlossen, mit welcher der Bundestag auf dauerhaft maximal 630 Abgeordnete verkleinert werden soll. In namentlicher Abstimmung gab es 400 Ja- und 261 Nein-Stimmen sowie 23 Enthaltungen, wie Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz mitteilte. Erreicht werden soll dies durch den Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Manche Wahlkreisgewinner könnten dann nicht mehr in das Parlament einziehen. Union und Linke erwägen Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht.

Dobrindt: Bayern ruft Verfassungsgericht wegen Wahlrecht an

Wegen der vom Bundestag beschlossenen Wahlrechtsreform wird es aus der Union zu einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts kommen. "Diese Wahlrechtsmanipulation darf keine Anwendung bei der Bundestagswahl finden", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Deswegen werden wir die Klage beim Verfassungsgericht einreichen", kündigte er an. "Der Freistaat Bayern wird das tun."

Wütende Proteste gegen Rentenreform in Frankreich

Einen Tag nach der Entscheidung der französischen Regierung, die Rentenreform ohne parlamentarische Abstimmung durchzusetzen, ist es am Freitag erneut zu wütenden Protesten gekommen. Am Morgen blockierten Demonstranten etwa eine halbe Stunde lang die Pariser Stadtautobahn. Die Gewerkschaft CGT kündigte die Stilllegung einer Raffinerie in der Normandie an. Bisher waren die Raffinerien zwar teilweise blockiert, hatten aber weiter produziert.

Slowakei will wie Polen MiG-29-Kampfjets an die Ukraine liefern

Nach Polen will auch die Slowakei Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine abtreten. "Wir werden der Ukraine 13 von unseren MiG-29 übergeben", sagte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger vor Journalisten in Bratislava. Dies sei mit Polen und der Ukraine "vollständig abgestimmt". Der Kreml kündigte umgehend an, die Kampfflugzeuge würden "zerstört". Von den 13 Kampfjets sollten drei als Ersatzteillager genutzt werden, erläuterte der Generalstabschef der slowakischen Armee, Daniel Zmeko.

