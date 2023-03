Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4063/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/22 geht es um eine Unterbrechung der KESt-Stille durch Andreas Treichl und die IV, ich habe dazu Anmerkungen. Weiters Kitzventure hat Insolvenz angemeldet, im Vorjahr war das Unternehmen Thema hier im Podcast mit einer in der breiten Öffentlichkeit stark beworbenen Schuldverschreibungs-Transaktion, das Unternehmen warb u.a. mit der Präsenz auf ORF, oe24, Bild, etc.. Ob der Bond je begeben wurde, weiss ich nicht, an der Wiener Börse findet man zum Glück nichts, aber es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...