Die Bundesländer in Österreich müssen Zonen für die Photovoltaik ausweisen. Für die Steiermark kritisiert PV Austria die Pläne. In Österreich hat nach dem Burgenland und Niederösterreich nun auch die Steiermark Zonen für die Installation von PV-Freiflächen ausgewiesen. Der nationale PV-Verband PV Austria kritisiert die Maßnahme in dem Entwurf des PV-Sachprogramms der Steiermark als unzureichend. Der Entwurf sehe vor, 825 Hektar auf 34 steirische Gemeinden zu verteilen. Ausgeschlossen von jeglicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...