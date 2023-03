Bisher gab es an einem 17. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.03. beträgt -0,15%. Der beste 17.03. fand im Jahr 2011 mit 2,02%statt, der schlechteste 17.03. im Jahr 2008 mit -5,21%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.03. so: 0,00%. IPOs:17.03.2005: ECO Business-Immobilien: ECO Business-Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 26,50 Mio. Euro. zum Kalender Extrema:17.03.2020: Top 1: Agrana: 16.7435% - [Top 2: 13.65% (03.05.2002), Top 3: 11.11% (05.05.2003)] zum Kalender 17.03.2020: Flop 1: Semperit: -15.5556% - [Flop 2: -12.8154% (05.05.2015), Flop 3: -12.5556% (13.03.2020)] zum Kalender 17.03.2016: Flop 1: VIG: -17.9285% - [Flop 2: -17.91% (17.02.2009), Flop 3: -12.87% (10.10.2008)] ...

