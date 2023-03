DJ WOCHENVORSCHAU/27. März bis 2. April (13. KW)

=== M O N T A G, 27. März 2023 07:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/Nordex SE, ao HV zur Beschlussfassung über die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex März *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar 11:00 DE/PK VDMA Großanlagenbau *** 12:00 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 15:40 NL/EZB-Direktor Elderson, Rede zum Management und der Überwachung von Klima- und Umweltrisiken von Banken *** 17:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in der Columbia University *** - DE/Verdi und Eisenbahn- sowie Verkehrsgewerkschaft (EVG), voraussichtlich bundesweiter Warnstreik im Verkehrssektor - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht - DE/Galeria Karstadt Kaufhof, Gläubigersammlung mit Entscheidung über Fortführung des Unternehmens - DE/Hypoport SE, Geschäftsbericht - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Potsdam (bis 29.3) - NL/Bundeskanzler Scholz, Reise zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen, Rotterdam D I E N S T A G, 28. März 2023 *** 07:00 DE/Encavis AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Mister Spex SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/ifo-Exporterwartungen März 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März *** 09:35 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Handelsblatt- Jahrestagung Bankenaufsicht *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Klimastresstests 2022 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.03.2025 *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, Potsdam (bis 29.3) - EU/Rat der Energieminister M I T T W O C H, 29. März 2023 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis *** 07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März *** 09:15 DE/Eba-Chef Campa, Rede bei Handelsblatt-Jahrestagung Bankenaufsicht 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Geschäftsbericht 10:20 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis 10:30 DE/Boehringer Ingelheim GmbH, BI-PK 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Sartorius AG, HV 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Vorstellung der neuen Konjunkturprognose 13:00 DE/Bundestag, Plenum *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen (seit 28.3) - US/Internationaler Demokratie-Gipfel auf Einladung von US-Präsident Biden (bis 30.3.) - EU/Ratingüberprüfung für Österreich (Fitch); Tschechien (Fitch); D O N N E R S T A G, 30. März 2023 06:45 DE/Basler AG, Jahresergebnis 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis 07:30 DE/Bike24 Holding AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Manz AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Qbeyond AG, Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis mit Prognose 2023 nach Übernahme von Haldex *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 07:35 DE/United Internet AG, Jahresergebnis *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis 07:50 DE/MBB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 1Q 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Westwing Group SE, ausführliches Jahresergebnis 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen März 10:00 AT/Wifo, PK zu Konjunkturprognosen für 2023 und 2024 *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** - DE/1&1 AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Sixt SE, Geschäftsbericht - DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis - DE/Cherry SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Dic Asset AG, HV - DE/Ionos Group SE, ausführliches Jahresergebnis - DE/Medios AG, ausführliches Jahresergebnis F R E I T A G, 31. März 2023 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) März 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis 07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit März *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März 08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:30 DE/Bundesrat, Plenum *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März *** - DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis - DE/Fortsetzung Tarifverhandlungen für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsbranche, Kaarst - EU/Ratingüberprüfung für Tschechien (Fitch); Baden-Württemberg (S&P); Deutschland (Fitch); Türkei (S&P) ===

March 17, 2023

