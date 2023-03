Ein US-amerikanischer Thinktank hat mit einem KI-Bild von einem toten Wal Fake News verbreitet. Das Ziel ist es wohl, erneuerbare Energien in ein schlechtes Licht zu rücken. Die US-amerikanische Texas Public Policy Foundation hat in ihrem Newsletter mit einem von künstlicher Intelligenz erzeugten Bild Falschnachrichten verbreitet. Auf dem Bild ist ein toter Wal zu sehen, der an einem Strand liegt, hinter ihm ragen Windräder aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...