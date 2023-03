Vier Gründe, warum dieses Gerät den Markt im Sturm erobern kann!

barchart.com

Wie man im Chart erkennen kann, eilt die Aktie von einem Hoch zum nächsten, wohl allein aufgrund eines neuen, aber in der Branche sehr bekannten Managements, das seit wenigen Wochen das Ruder bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* übernommen hat und dem es die Anleger offenbar zutrauen, das Boot auf "Wachstumskurs" zu bringen.

Vier Hauptvorteile des Insujet gegenüber konventioneller Nadelinjektion:

Der vom Unternehmen entwickelte Insujet, eine nadellose Insulin-"Spritze", hat so markante Vorteile, dass die Anwender diese vermutlich nicht ignorieren können. Man gab bekannt, dass sich bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgerät Insujet, das eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme ermöglicht, ein deutlich schnelleres Einsetzen der Insulinwirkung zeigt. Dies wurde in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Ergebnisse wurden in verschiedenen einflussreichen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht (Link zur News). Zusammengefasst:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen; und

weniger medizinischer Abfall!

Dream-Team wieder vereint!

Im Gespann hat das Duo Buzbuzian/Di Benedetto für ein Tech-Startup in derm jüngsten Vergangenheit rund 120 Mio. CAD auftreiben können. Nun haben sie die Zügel bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in die Hand genommen, was in unseren Augen beinahe ein Garant für Erfolg für Firma und Aktionär darstellt. Das erklärte Ziel ist es nun, dass NuGen den Schritt vom Entwickler zum Vermarkter schafft, - und die Anleger deuten die gesetzten Zeichen offenbar als vielversprechend.

NuGen Medical Announces the Appointment of Tony Di Benedetto as Executive Chairman and Director

Als Richard Buzbuzian mich bat, bei NuGen einzusteigen, sah ich mir sofort das Unternehmen genauer an und erkannte schnell, dass alle Elemente für den Erfolg vorhanden sind, sie müssen nur neu organisiert werden. Das passt perfekt zu meiner früheren Geschäftserfahrung. Gelegenheit angenommen! Tony Di Benedetto Executive Chairman und Director von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*+

Diabetes - die Fakten #

Schenkt man einer aktuellen Lancet-Studie Glauben, dann wird sich der potentielle Kundenkreis für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in den nächsten Jahren verdoppeln.