FRANKFURT (dpa-AFX) - Viele große Unternehmen blicken einer Umfrage zufolge positiv auf den Umbau hin zu einer klimaneutralen deutschen Wirtschaft. Gut drei Viertel (76 Prozent) der Firmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro erwarten, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland durch die grüne Transformation an Attraktivität gewinnen wird, wie aus einer Befragung der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Negative Folgen befürchten nur rund 12 Prozent der etwa 140 befragten großen Firmen.

Den Angaben zufolge gibt es in Deutschland insgesamt 1800 Großunternehmen. Diese seien besonders relevant für den Umbau hin zur Klimaneutralität. "Die Zeichen in der Wirtschaft stehen auf nachhaltige Transformation", sagte KfW-Chef Stefan Wintels. "Als KfW können wir diesen Aufbruch an vielen Stellen erkennen."

Den Angaben zufolge rechnen rund 44 Prozent der großen Firmen mit positiven Auswirkungen der grünen Transformation auf ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Weitere 31 Prozent erwarten keine Folgen. Mit negativen Effekten rechnen lediglich 16 Prozent der Unternehmen. Firmen mit einem geringeren Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten sind den Angaben zufolge tendenziell zuversichtlicher als Unternehmen mit höheren Energiekosten./mar/DP/zb