KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Treffen Xi/Putin:

"Sind wir so naiv? Viele Europäerinnen und Europäer werfen, nachdem sie sich in Wladimir Putin furchtbar geirrt haben, ihre Hoffnungen auf den Staatschef von China: Vielleicht bewirke der ja, so lautet der Wunschgedanke, bei seinem Besuch in Russland so etwas wie den Anfang vom Ende des Kriegs in der Ukraine. Xi Jinping, der Friedensfürst? Hier bahnt sich eine gigantische Fehleinschätzung an. Für Xi bietet sich in der Ukraine die Chance, nach und nach zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Russland könnte langfristig aufgerieben, der Westen langfristig auseinander getrieben werden. Schreiten beide Prozesse 2024, im Jahr der US-Präsidentschaftswahl, weiter voran, wäre der historische Gewinner eine Macht, die keinen Schuss abgefeuert und keinen Panzer geliefert hat: China."/al/DP/nas