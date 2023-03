BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Ethikrat will sich an diesem Montag (10.00 Uhr) zu Fragen rund um das Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz und Menschen äußern. Dazu wollen die Vorsitzende Alena Buyx sowie die Mitglieder der für das Thema eingesetzten Arbeitsgruppe "Mensch und Maschine", Julian Nida-Rümelin und Judith Simon, eine Stellungnahme in Berlin abgeben. Laut Ethikrat berieten die Sachverständigen in der Gruppe darüber, was ethisch bedeutsame Unterschiede zwischen Menschen und Maschinen mit ihren jeweiligen materiellen und funktionalen Merkmalen sind.

Außerdem gingen sie der Frage nach, welche Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Maschine zu beobachten oder zu erwarten sind. Die Arbeit zu dem Thema begann, als der demalige Präsident des Deutschen Bundestages den Ethikrat im Oktober 2020 bat, zu ethischen Fragen des Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine Stellung zu nehmen.

Der Deutsche Ethikrat besteht aus 26 unabhängigen Experten aus verschiedenen Wissensgebieten. Der Bundestag oder die Bundesregierung können ihn beauftragen, zu bestimmten Themen zu beraten./jon/DP/nas