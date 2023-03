BERLIN (dpa-AFX) - Auf ihrer Kanada-Reise kommen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil an diesem Montag in Ottawa mit Regierungsvertretern zusammen. Die beiden SPD-Minister wollen sich über Methoden zur passgenauen Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland informieren, was in Kanada eine lange Tradition hat.

Die Möglichkeiten für Arbeitskräfte, die nach Kanada einwandern wollen, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach geändert. Die geltenden Regeln orientieren sich jeweils stark an den aktuellen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Allerdings kommt es häufig vor, dass Arbeitsmigranten am Ende doch keine Stelle finden, die ihrer Qualifikation entspricht.

In Kanada gibt es zwei Arten von Aufenthaltstitel für ausländische Arbeitnehmer: Die offene Arbeitserlaubnis, die weder an einen Arbeitgeber, einen Ort oder eine bestimmte Tätigkeit gebunden ist, sowie die sogenannte geschlossene Arbeitserlaubnis, die nur eine zuvor festgelegte Tätigkeit für einen bestimmten Arbeitgeber an einem bestimmten Ort gestattet.

Neben Gesprächen mit Regierungsvertretern wollen Faeser und Heil auch Firmen besuchen und mit kanadischen Fachleuten für Integration sprechen. Derzeit bereitet die Bundesregierung eine Reform vor, die es Menschen leichter machen soll, zu Erwerbszwecken nach Deutschland zu kommen. Eine Hürde dabei sind mancherorts die langen Wartezeiten auf einen Termin bei einer deutschen Auslandsvertretung./abc/DP/nas