Aldi vermeidet dank der Nutzung von Solarenergie in seinen Filialen den Ausstoß von mehr als 3.296 Tonnen CO2, mehr als doppelt so viel wie in dem Jahr 2021. Das Unternehmen hat bis Ende 2022 mehr als 37.430 Photovoltaikmodule in fast 190 Filialen installiert, was einer Fläche von mehr als 85.640 m² entspricht. Foto © Aldi Spain In dem vergangenen Jahr hat Aldi einen...

