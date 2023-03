GreenTech bringt Sie in das Herz des Gartenbausektors: Vom 13. bis 14. und 15. Juni 2023 wird die GreenTech in dem RAI Amsterdam stattfinden. Es ist die führende Technologieplattform für den Gartenbau in den Niederlanden, auf der mehr als 11.000 Fachleute aus der ganzen Welt zusammenkommen, um Kontakte zu knüpfen, sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen und Geschäfte zu...

