Tion Renewables AG veröffentlicht vorläufige Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022 - Drittes Jahr mit Umsatzwachstum in Folge

Umsatz und Stromproduktion übertreffen Vorjahresniveaus deutlich

Portfoliooptimierung und -erweiterung um strategische Beteiligung an der clearvise AG sowie erfolgreicher Eintritt in den Batteriespeichermarkt erzielt

Grünwald, 20. März 2022. Die Tion Renewables AG ("Tion"; ISIN: DE000A2YN371) veröffentlicht heute ihre vorläufigen Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022.

Nachricht des Vorstands

"Den geopolitischen Herausforderungen zum Trotz war das vergangene Geschäftsjahr ein voller Erfolg für uns. Es ist uns gelungen, das dritte Jahr in Folge ein signifikantes Umsatzwachstum zu realisieren. Maßgeblich dafür war der Portfolioausbau um fünf Wind- und Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 100 MW im Geschäftsjahr 2021. Dieser Ausbau äußert sich nun in einem starken Anstieg der im Geschäftsjahr 2022 produzierten grünen Strommenge - und damit auch im Umsatzwachstum. Zudem zeichnete sich das vergangene Jahr durch die Optimierung unseres Portfolios aus, wodurch wir Wertzuwachs über reines Umsatzwachstum hinaus realisiert haben", führt Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO/CFO der Tion Renewables AG, aus. "Die Portfoliooptimierung begann mit unserem ersten grünen Darlehen. Der Abschluss des 15-jährigen Stromabnahmevertrags in Polen war ein weiterer Meilenstein, der uns stabile und prognostizierbare Umsatzerlöse und dadurch zusätzliche finanzielle Flexibilität ermöglicht. Mit der Veräußerung unseres tschechischen Solarportfolios hatten wir den Weg für unseren Eintritt in den Batteriespeichermarkt geebnet, welchen wir Ende des vergangenen Jahres mit großer Freude unternommen haben. Und mit der Beteiligung an der clearvise AG haben wir unser Exposure zur Erzeugung grünen Stroms weiter ausgebaut und strategische Optionalität zur Bündelung unserer Kräfte geschaffen."

Umsatzwachstum

Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete Tion im Geschäftsjahr 2022 einen merklichen Umsatzanstieg. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf rund EUR 33,7 Mio. Darin enthalten sind Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 0,1 Mio., die aufgrund der europaweit eingeführten Mechanismen zur Begrenzung der Strompreise abgeschöpft werden.* Dies reduziert die im Geschäftsjahr 2022 wirtschaftlich erzielten Umsatzerlöse schließlich um 0,3 % auf rund EUR 33,6 Mio. (2021: EUR 21,9 Mio.). Selbst nach der Abschöpfung ist es Tion gelungen Umsatzerlöse zu erwirtschaften, die im Bereich der letzten Prognose des Vorstands (EUR 30,0 Mio. bis EUR 40,0 Mio.) liegen. Die Umsatzerlöse der Gruppe weisen seit Erstnotiz an der Börse (2019-2022) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 88,4 % auf.

Der aufgegebene Geschäftsbereich in Tschechien erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr vor Veräußerung rund EUR 3,9 Mio. Umsatzerlöse, diese sind jedoch nicht in den genannten Umsatzerlösen des Konzerns reflektiert.**

Ferner konnte Tion dank überdurchschnittlicher Windgeschwindigkeiten im Januar 2023 und überdurchschnittlicher Sonneneinstrahlung im Februar 2023, sowie aufgrund von Strompreisen, die für einen Teil des Portfolios über den vertraglich zugesicherten Mindestvergütungen lagen, im laufenden Geschäftsjahr 2023 seit Jahresbeginn geschätzte Umsatzerlöse, reduziert um länderspezifische Abschöpfung, von rund EUR 4,9 Mio. erwirtschaften.

Portfolioentwicklung

Die Gesamtleistung des Wind-, Solar- und Batteriespeicherportfolios betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2022 knapp 167 MW, wobei die Leistung im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich gehalten wurde. Insgesamt produzierte Tion 2022 rund 302,3 GWh (2021: 123,8 GWh) grünen Strom.

Im Detail gestaltete sich die Portfolioentwicklung wie folgt:

Februar 2022: Beginn der Stromerzeugung des im Oktober 2021 erworbenen 14,1-MW-Solarparks in Hernen, Niederlande.

Juli 2022: Unterzeichnung eines Kaufvertrags zur Veräußerung des tschechischen Portfolios mit einem Unternehmenswert von ungefähr EUR 20 Mio. und einer installierten Leistung von 7,5 MW.**

Juli 2022: Erwerb eines strategischen Anteils von eingangs 21,9 % (nunmehr: 18,4 %) an der clearvise AG.

November 2022: Erwerb des ersten Batteriespeichersystems (8,0 MW/9,3 MWh) im Norden Englands mit einem Unternehmenswert von GBP 5,0 Mio.

Detaillierte Finanzinformationen

Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird die Tion Renewables AG mit dem Geschäftsbericht 2022 veröffentlichen.

*Der abgeschöpfte Betrag wird im Geschäftsbericht 2022 voraussichtlich in den sonstigen Aufwendungen erfasst werden.

**Erträge aus diesem aufgegebenen Geschäftsbereich werden im Geschäftsbericht 2022 als separater Posten ausgewiesen werden; sie werden weder im Rahmen der hier abgebildeten vorläufigen Umsatzerlöse noch in den geprüften Umsatzerlösen erfasst (werden).

Über Tion

Angetrieben von der Hingabe, den Übergang zu einer Zukunft sauberer Energie voranzutreiben, betreibt die Tion Renewables AG ein europäisches Portfolio aus Wind- und Solarparks mit einer installierten Leistung von 167 Megawatt (MW), hält einen Anteil am europäischen unabhängigen Stromproduzenten clearvise AG und hat vorrangigen Zugang zu einer Pipeline von über fünf Gigawatt (GW) an Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten. Indem Tion sowohl in Infrastruktur als auch in andere Unternehmen im Bereich der Energiewende investiert, profitiert es von dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten, die sich durch die zunehmenden globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung unseres Stromsystems bieten. Das Unternehmen ist 2019 an die Börse gegangen und über Xetra sowie andere deutsche Börsen im Freiverkehr handelbar (ISIN: DE000A2YN371). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.tion-renewables.com oder treten Sie mit uns über LinkedIn in Kontakt.

Tion-Kontakt

Linda Lenz

Communications & Investor Relations

+49 (0) 160 9679 4754

ir@tion-renewables.com



Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Tion Renewables AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Tion Renewables AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Tion Renewables AG wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Tion Renewables AG übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

