Der VW-Konzern hat in der spanischen Region Valencia den Grundstein für das erste Batteriezellwerk des Landes gelegt. König Felipe VI., Regierungschef Pedro Sánchez sowie Vertreter des VW-Konzerns legten dabei am Freitag in der Stadt Sagunto symbolisch je eine blaue Batteriezelle auf ein Podest. "Spanien will zu einem Zentrum der Elektromobilität werden", sagte der König.Felipe bezeichnete das kommende Werk als "großen Einsatz für die Zukunft". Ab 2026 soll das Werk dort mit mehr als 3.000 direkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...