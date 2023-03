NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 29 auf 32 Euro angehoben. Analyst David Perry bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch gestimmt für den europäischen Rüstungssektor wegen der aktuell hohen Verteidigungs-Investitionen. Die Abstufung von Hensoldt begründete er derweil mit der besonders anspruchsvoll gewordenen Bewertung. Im vergangenen Monat sei die Rally nochmals schwungvoll gewesen, auch dank des MDax-Aufstiegs./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 22:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HAG0005

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!