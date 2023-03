DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RWE - Der Energiekonzern arbeitet an LNG-Terminals vor Rügen. Für den geplanten Bau von zwei weiteren Terminals für Flüssigerdgas (LNG) östlich von Rügen sind in der Ostsee erste Arbeiten angelaufen. Dabei handele es sich "um Erkundungsarbeiten", die vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee genehmigt worden seien, teilte ein Sprecher des Energiekonzerns RWE mit. Die Arbeiten fänden im Rahmen des Projektes "Ostsee LNG" statt, das von RWE im Auftrag der Bundesregierung als Dienstleister umgesetzt werde. (FAZ, SZ)

POST - Die Deutsche Post will das rückläufige Paketgeschäft auf dem Heimatmarkt mit einem deutlich wachsenden Zustellgeschäft in anderen Ländern ausgleichen. "In den kommenden Jahren wollen wir unseren Umsatz im Ausland verdoppeln", sagte Post-Vorstand Pablo Ciano, der die 2019 gegründete Konzerndivision "DHL E-Commerce Solutions" verantwortet. Schon 2022 hatte es die junge Sparte, die für Onlinehändler den grenzüberschreitenden Versand organisiert, mit über 6 Milliarden Euro Umsatz auf Augenhöhe mit dem Traditionsgeschäft in Deutschland gebracht. (Handelsblatt)

DAIMLER TRUCK - Der weltgrößte Lastwagenhersteller verliert seinen chinesischen Großaktionär Li Shufu. Wie aus einer Börsenpflichtmitteilung hervorgeht, hat der Unternehmer sein Aktienpaket bei den Schwaben im Wert von etwa 1,5 Milliarden Euro in Gänze abgestoßen. Li, der sich im Westen auch Eric Li nennt, hielt zuvor über seine Gesellschaft einen Anteil von 6,3 Prozent der Papiere an Daimler Truck. Der 59-Jährige war damit hinter dem Autobauer Mercedes-Benz und dem chinesischen Fahrzeugproduzenten Baic der drittgrößte Eigentümer des Lkw-Herstellers. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2023 02:15 ET (06:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.