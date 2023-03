The following instruments on XETRA do have their first trading 20.03.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.03.2023



Aktien



1 CA83417Y1088 Solarbank Corp.

2 IT0005528069 Reway Group S.p.A.



Anleihen/ETF



1 XS2480543102 Credit Suisse AG

2 XS2599788077 OPDenergy S.A.

3 XS2600822642 Council of Europe Development Bank (CEB)

4 IE000IF0HTJ9 Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF

