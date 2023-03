Das Hauptaugenmerk liegt am Montag auf der Reaktion der Finanzmärkte auf die Schweizer Bankenübernahme und der weiteren Entwicklung im zuletzt ebenfalls turbulenten US-Bankensektor.Frankfurt - Die Devisenmärkte haben am Montag im frühen Handel nur wenig auf die Übernahme der Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS reagiert. Am Morgen kostete der Euro 1,0661 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende (1,0681). Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro leicht abgeschwächt und wird aktuell zu 0,9864 Franken nach 0,9884 vor dem Wochenende gehandelt.

