Die Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0) hat ihr Portfoliounternehmen FDT Flachdach Technologie (FDT) an die Holcim Group verkauft. FDT könne auf eine lange Geschichte zurückblicken, denn das Unternehmen wurde 1873 als ‚Schildkröt Werke' gegründet und sei heute in den wichtigsten westeuropäischen Ländern stark vertreten. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von thermoplastischen Dachbahnen ...

