Singapur und NEU-DELHI, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -PureSoftware, ein globales Unternehmen für Softwareprodukte und digitale Dienstleistungen, hat auf dem MWC Barcelona 2023 eine Live-Demonstration seines neu eingeführten 5 G-Softwareprodukts, des Network Listening Module (NLM), gezeigt. Das neue Softwareprodukt soll die Einrichtung von 5 G-Kleinzellen für Anwendungen in Innenbereichen und für die Synchronisierung von Netzwerkelementen erleichtern. Die Lösung kann auf die Bedürfnisse von ODMs und Telekommunikationsunternehmen zugeschnitten werden.Das Network Listening Module (NLM) ist die ideale Lösung für selbstorganisierende Netzwerke (Self-Organizing Networks, SON), die Behebung von GPS-Ausfällen, die Bereitstellung von Zeit- und Frequenzreferenzen sowie zur Senkung der Betriebskosten für den Einsatz von GPS-Antennen. Durch die Verbindung von NLM und SON können 5 G-Kleinzellen ihre Einstellungen selbständig an ihre Umgebung anpassen und konfigurieren und so mögliche Konflikte mit anderen Basisstationen vermieden werden.Anil Baid, Gründer und Chief Strategy Officer von PureSoftware, merkt dazu an: "Die NLM-Softwarelösung unterstützt unsere Kunden bei der einfachen Bereitstellung von 5 G-Kleinzellen in hochpräzisen Montagelinien, bei der automatisierten Überwachung und bei zentralisierten Wartungs- und Technikabläufen. Die Lösung wird ebenfalls bildverarbeitungsgestützte Produktverpackungen, Service-Bots, atemberaubende Unterhaltungserlebnisse und vieles mehr unterstützen." Er fügt hinzu: "Arttha5G verändert die 5 G-Branche durch die Bereitstellung von O-RAN-kompatiblen 5 G-Lösungen, die Unternehmen einen reibungsloseren Übergang zu modernen drahtlosen Netzwerken ermöglichen."Die NLM-Software von PureSoftware basiert auf dem branchenführenden, kostengünstigen NXP Layerscape® Access LA9310-Silizium und bietet eine kürzere Markteinführungszeit und geringere Entwicklungskosten für eine beschleunigte Einführung."Wir wissen um die Notwendigkeit zuverlässiger und effizienter Netzwerke. Die NLM-Lösung wurde für die Unterstützung von Netzwerken in verschiedenen Branchen entwickelt und macht eine kostspielige GPS-Einführung überflüssig. Wir bei PureSoftware sind bestrebt, unseren Kunden die neuesten O-RAN-kompatiblen 5 G-Lösungen anzubieten, die die Anforderungen unserer Kunden an Netzwerke der nächsten Generation übertreffen," fügte Noy Kucuk, Senior Vice President von PureSoftware, hinzu.PureSoftware hat es sich zur Aufgabe gemacht, namhaften Original Design Manufacturers (ODMs), Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Telekommunikationsanbietern weltweit 5 G-Softwarelösungen anzubieten, die mit den O-RAN-Standards konform sind. Die Arttha5G Software-Lösungssuite für FR1 und FR2 basierte Funkeinheiten, integrierte Kleinzellen und NLM, bietet Kunden und Betreibern Vorteile wie niedrige Betriebskosten, Energieeffizienz und schnelle Markteinführung.Informationen zu PureSoftware:PureSoftware ist ein globales Unternehmen für Softwareprodukte und digitale Dienstleistungen, das die Transformation für die weltweit führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Spiele und Unterhaltung vorantreibt. Arttha (https://www.arttha.com/) von PureSoftware ist eine weltweit anerkannte Finanztechnologie-Plattform. Sie unterstützt Unternehmen bei der Einführung digitaler Lösungen in den Bereichen Privatkundengeschäft und KMU-Banking, Agentur- und filialloses Banking, digitale Kreditvergabe, Zahlungsverkehr, BNPL und Händlerverwaltung. Arttha5G (https://www.arttha5g.com/) ist eine ORAN-konforme 5 G-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, digitale RF Frontend-Lösungen für erweiterte Anbindungsmöglichkeiten bereitzustellen.