Der DAX ist am Freitag wieder nach unten gedreht und mit einem Tagesverlust von 1,3% ins Wochenende gegangen. Rückblick: Während der DAX am Donnerstag noch 1,6% zugelegt hatte, kam zum Wochenschluss neuer Verkaufsdruck auf. Dabei waren die deutschen Blue Chips mit dem Opening bei 15.074 zunächst positiv in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...