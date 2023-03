© Foto: ohn Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance



Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche", ist einer der wenigen Börsianer, die zwar sehr wachsam, aber guter Stimmung sind, was die Marktbewegungen in dieser Börsenwoche angeht. Wißlers Wochenausblick.

"Vergangene Woche konnte der amerikanische Markt die von mir aufgrund des extrem negativen Sentiments erwartete Aufwärtsbewegung zeigen. Insbesondere der Nasdaq freute sich über die Aussicht von billigerem Geld, weil Angst um das Bankensystem die Notenbanken auf den Plan rufen und eine aggressive Geldpolitik unwahrscheinlicher machen. Die Stärke des Nasdaq war aber ohnehin lange überfällig und so konnten wir uns bei der Aktie der Woche mit Microsoft über einen Gewinn von knapp zehn Prozent freuen.



Diese Woche wird extrem spannend, ich bin jedoch weiter positiv eingestellt. Nach dem großen Verfallstag am letzten Freitag folgen in dieser Woche viele Termine der Zentralbanken. Die EZB wird sehr aktiv sein und rund um die Credit Suisse-Problematik agieren.

Mittwoch steht der nächste Zinsentscheid der Fed bevor. Die Erwartungen preisen trotz aller Widrigkeiten zu über 66 Prozent eine weitere Erhöhung ein. Es besteht bei diesen Terminen viel Potential für positive Überraschungen durch Beschwichtigungsmaßnahmen der Währungshüter", so Lars Wißler vom "Aktie der Woche"-Börsendienst.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion