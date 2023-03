Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Das Chaos rund um die US-Banken sowie die Credit Suisse belasten den Ölmarkt weiterhin. Derzeit preist der Markt eine deutliche Abschwächung der Wirtschaftsleistung beziehungsweise eine mögliche Rezession in Folge der Bank-Turbulenzen ein.Am Markt wurden die Preisabschläge auf die eher negative Reaktion der Börsen auf die Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS zurückgeführt. Bereits in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...