Chefkoch Chikara Sono vom BBF, einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant in New York, und Chefköchin Nan Yimcharoen vom KinKan, einem beliebten japanischen Restaurant der gehobenen Klasse und Hotspot in LA, lobten ebenfalls das neue Potenzial von japanischem Grüntee

Das Japan Food Product Overseas Promotion Center (JFOODO) hat verschiedene Werbekampagnen durchgeführt, um japanischen Grüntee im Zuge von Mindful Drinking international unter dem Konzept "Find your TRUE with Japanese GREEN TEA" bekannt zu machen. Mit dieser Kampagne soll die neue Bedeutung von japanischem Grüntee als alkoholfreies Getränk zum Essen gefördert werden, um den jüngsten Gesundheitstrends der Millennials in den USA und Europa Rechnung zu tragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314006082/de/

(Graphic: Business Wire)

Beliebte japanische Spitzenrestaurants in NY und LA haben hohe Erwartungen an das Potenzial von japanischem Grüntee als alkoholersetzendes Getränk zum Essen

Im Januar 2023 haben wir eine Aktion in Zusammenarbeit mit KinKan, dem gehobenen japanischen Restaurant von Chefköchin Nan Yimcharoen, einem beliebten Hotspot in Los Angeles, und im Februar 2023 mit BBF in New York, wo der Michelin-Sternekoch Chikara Sono sein Können unter Beweis stellt, durchgeführt. Um die Begeisterung für die Aufnahme von japanischem Grüntee in die Speisekarten der Restaurants zu steigern, haben wir in jeder Stadt bekannte Restaurantbetreiber eingeladen, um den Mehrwert des gastronomischen Erlebnisses und die Vorteile der Aufnahme von japanischem Grüntee in die Speisekarten der Restaurants zu präsentieren. Dazu zählten beispielsweise die Kombination von japanischem Grüntee mit Gerichten oder die Einführung von japanischem Grüntee als Getränk während des Essens, das Alkohol ersetzen kann. Chefköchin Nan Yimcharoen, Chefkoch Chikara Sono und andere Teilnehmer lobten die Aktion mit Kommentaren wie: "Ich spürte das große Potenzial von japanischem Grüntee als essensbegleitendes Getränk, das Alkohol ersetzen kann, einschließlich der Verbesserung der Gastfreundschaft gegenüber den Kunden." Die Initiativen steigerten die Erwartungen und das Interesse an neuen Möglichkeiten, japanischen Grüntee zu verwenden, der zu vielen verschiedenen Gerichten passt.

Weitere Informationen zu den Initiativen und die japanischen Grüntee-Rezepte, die dabei vorgestellt wurden, finden Sie unter

https://greentea-jfoodo.jetro.go.jp/program/index.html

Beliebte Millennial-Prominente zeigen neue Möglichkeiten, japanischen Grüntee im Alltag zu genießen

Die Website, die eine Reihe von Inhalten rund um japanischen Grüntee bietet, darunter Grundlagenwissen über japanischen Grüntee und eine Vorstellung seiner Produzenten, zeigt derzeit ein Werbevideo für japanischen Grüntee mit dem Titel "Enjoy Japanese Green Tea and Be TRUE to Yourself" (Genießen Sie japanischen Grüntee und bleiben Sie sich selbst treu), in dem bekannte Persönlichkeiten zu sehen sind: der bei Millennials beliebte Weinsommelier André Mack, die Schauspielerin Clara McGregor und der Spezialist für japanischen Grüntee Zach Mangan.

Website zur Vermarktung von japanischem Grüntee: https://greentea-jfoodo.jetro.go.jp/

Offizieller Instagram-Account: https://www.instagram.com/justteayourself/

Werbung über eine spezielle Amazon-Website und Zusammenarbeit mit dem bekannten Medienunternehmen Bon Appétit und mehr

Auf der speziellen Website von JFOODO auf Amazon in den USA, die seit 2017 existiert, wurde ein Werbevideo mit dem Titel "Enjoy Japanese Green Tea and Be TRUE to Yourself" veröffentlicht, um eine neue Art der Zubereitung von japanischem Grüntee zu fördern. Das Video steigerte die Bereitschaft, japanischen Grüntee zu kaufen, was in kurzer Zeit bei vielen Leuten zu einem erhöhten Konsum von und einem Umsatzanstieg bei japanischem Grüntee führte.

Darüber hinaus fand eine Zusammenarbeit mit dem beliebten Gourmet-Medienmagazin Bon Appétit und dem französischen Restaurantführer Michelin statt. Als neues Getränk für junge Büroangestellte im Zuge von Mindful Drinking warben wir für die einzigartigen Vorteile von "Calm Focus", die der japanische Grüntee bietet, und zwar über die Botschaft "TRUE", was ein Kommunikationskonzept darstellt.

JFOODO X Bon Appétit:

https://www.bonappetit.com/sponsored/story/new-year-new-brew

JFOODO X MICHELIN Guide:

https://guide.michelin.com/de/de/article/features/chefkoch-sylvain-sendra-erklart-die-vielfalt-der-japanischen-gruntees

https://guide.michelin.com/de/de/article/features/aromatische-komposition-aus-japanischen-gruntees-und-spitzenkuche-boris-campanella-und-xavier-thuizat-restaurant-l-ecrin-le-crillon-paris

https://guide.michelin.com/de/de/article/features/alexandre-mazzia-und-japanische-gruntees-eine-suche-nach-pflanzlichen-und-krautigen-aromen-am-marseille-frankreich

JFOODO

Das Japan Food Product Overseas Promotion Center (JFOODO) ist eine Organisation, die am 1. April 2017 von der Japanischen Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, JETRO) gegründet wurde, um japanische Agrar-, Forst- und Fischereiprodukte sowie Lebensmittel aus ganz Japan bei den Verbrauchern zu bewerben und zu vermarkten. Um die Exporte japanischer land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie von Lebensmitteln weiter auszubauen, ist es notwendig, die Nachfrage im Ausland weiter zu steigern.

JFOODO trägt weiterhin zur Expansion der japanischen Land-, Forst- und Fischereiprodukte sowie der Exporte bei, indem es die Nachfrage durch verstärkte Verkaufsförderung für Verbraucher in anderen Ländern anregt. Weitere Informationen über die detaillierten Aktivitäten von JFOODO finden Sie unter:

https://www.jetro.go.jp/en/jfoodo/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314006082/de/

Contacts:

Medien-Anfragen

JFB@jetro.go.jp

Masaru Mizoguchi, Akane Umemura und Kohei Hoshino

Overseas Promotion Division

The Japan Food Product Overseas Promotion Center (JFOODO)