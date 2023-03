München (ots) -Rechtsstreitigkeiten gehören zum Alltag vieler Firmen, können aber häufig nicht zeitnah und zu ihrer Zufriedenheit gelöst werden. RA Dr. Dominik Herzog und RA Domenic Böhm schaffen hierfür mit der digitalen Rechtsabteilung der SYLVENSTEIN Rechtsanwälte Abhilfe und unterstützen Wachstumsunternehmen dabei, ihr Geschäft auf rechtssichere Weise zu skalieren und gleichzeitig teure rechtliche Fehler zu vermeiden. Hier erfahren Sie, was es mit der digitalen Rechtsabteilung auf sich hat und welche Leistungen sie umfasst.Ob mit Kunden, ehemaligen Mitarbeitern oder sogar Konkurrenten - Unternehmen haben regelmäßig mit den unterschiedlichsten juristischen Auseinandersetzungen zu kämpfen. Während sie sich eigentlich auf ihren geschäftlichen Erfolg fokussieren und ihr Wachstum vorantreiben wollen, kommen häufig mehrere dieser Rechtsstreitigkeiten unvermittelt auf einen Schlag. Gleichzeitig sind viele ihrer Anwälte nur unpraktisch per Fax erreichbar - und stehen für Beratungstermine erst in mehreren Wochen zur Verfügung. "Gerade Wachstumsunternehmen haben oft nicht die Zeit, um sich lange mit Abmahnungen und Klagen herumzuschlagen. Vielmehr benötigen sie in jedem Fall eine schnelle Klärung des Sachverhalts", erklärt RA Dr. Dominik Herzog, Gründungspartner der SYLVENSTEIN Rechtsanwälte."Ziehen sich derartige Probleme in die Länge, hat das nicht nur erhebliche Kosten zur Folge - im schlimmsten Fall leidet darunter auch der Ruf betroffener Firmen und ihr geschäftlicher Fortschritt wird nachhaltig beeinträchtigt", fügt RA Domenic Böhm hinzu. Um derart schwerwiegende Auswirkungen zu vermeiden und den Unternehmen schnell unter die Arme greifen zu können, verbinden die SYLVENSTEIN Rechtsanwälte die neuesten Technologien rund um Vertragsautomation und künstliche Intelligenz mit den Fähigkeiten erfahrener Juristen. So ist es ihnen durch ihre digitale Rechtsabteilung stets möglich, ihren Mandanten unverzüglich eine umfassende Unterstützung bei rechtlichen Herausforderungen des Daily Business zu bieten. Aus diesem Grund vertrauen bereits Hunderte Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen auf die moderne Rechtsberatung der SYLVENSTEIN Rechtsanwälte.Automatisierter Rechtsbeistand und individuelle Unterstützung durch erfahrenes Juristenteam"Unsere digitale Rechtsabteilung umfasst automatisierte Überprüfungen von Verträgen und Dokumenten", verrät RA Dr. Dominik Herzog. So können die SYLVENSTEIN Rechtsanwälte lückenlos und schnell sicherstellen, dass all diese Dokumente rechtssicher sind und den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die entsprechenden Vorgänge beinhalten beispielsweise die Überprüfung allgemeiner Geschäftsbedingungen und Arbeitsverträge, bei denen rechtliche Fehler für Unternehmen oft eine teure Herausforderung darstellen. Während wichtiges Basiswissen zu jeglichen rechtlichen Belangen in Form von Videokursen vermittelt wird, steht für individuelle Spezialfragen ein Team aus erfahrenen Juristen bereit, das ihre Mandanten bei jedem Schritt unterstützt und gewährleistet, dass sie stets rechtssicher agieren.Das gesamte SYLVENSTEIN-Team ist auf die Bedürfnisse von Wachstumsunternehmen spezialisiert und verfügt über umfassende Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen und den Rechtsgebieten des Daily Business. So werden alle Themen rund um Kunden, Mitarbeiter oder Wettbewerber rechtlich begleitet. "Mit der digitalen Rechtsabteilung können sich die Mandanten auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren, während wir uns um die rechtlichen Kopfschmerzthemen kümmern", betont RA Domenic Böhm.Sie wollen Ihr Unternehmen ebenfalls vor teuren rechtlichen Fehlern bewahren und rechtssicher skalieren? Dann melden Sie sich jetzt bei RA Dr. Dominik Herzog und RA Domenic Böhm (https://sylvenstein-law.de/erstgespraech/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Rechtsanwälte SYLVENSTEIN Herzog & Partner PartmbBhttps://sylvenstein-law.de/info@sylvenstein-law.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Dominik Herzog, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162688/5467217