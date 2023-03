Bonn (ots) -Bildung als Hebel für Nachhaltigkeit: Experiment e.V. hat als erste Austauschorganisation in Deutschland einen Nachhaltigkeitsbericht verfasst. Der Bonner Verein hat sich strategisch mit seiner Rolle hinsichtlich einer nachhaltigen Transformation auseinandergesetzt. Als Rahmenwerk diente der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK), ein angesehener Berichtsstandard. Für die erfolgreiche DNK-Erklärung musste Experiment zwanzig DNK-Kriterien und ein ausgewähltes Set an quantifizierbaren Leistungsindikatoren offenlegen und sich messbare Ziele setzen.Dabei ist nochmals klar geworden: Der entscheidende Beitrag der Organisation liegt in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bildung ist der Schlüssel zu Veränderung und somit auch grundlegende Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung. Als Austauschorganisation vermittelt Experiment seit über 90 Jahren interkulturelle Begegnungen zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen und Altersgruppen. Somit wird der Horizont erweitert und zu Offenheit und Toleranz beigetragen. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Nachhaltigkeitsverständnis und dem DNK hat den Verein darin bestärkt: "Um hier einen noch größeren Mehrwert generieren zu können, haben wir festgehalten, dass wir unsere Programme so weiterentwickeln wollen, dass sie einen noch konkreteren, messbaren Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG) leisten", so Bettina Wiedmann, Geschäftsführerin von Experiment.Aber auch Klimaschutz und Co. sind Experiment wichtig. Im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit konnte Experiment als erste Austauschorganisation in Deutschland das Ziel der Klimaneutralität der Geschäftsstelle in Bonn gemeinsam mit KlimAktiv umsetzen. Der Verein kennt seinen Fußabdruck und arbeitet mit einer Vielzahl von Maßnahmen daran, diesen stetig zu verkleinern. Das, was übrigbleibt, wird kompensiert. "Auch hier spielt Bildung für uns eine große Rolle. Wir verstehen es als unsere Aufgabe als Arbeitgeber, Partner und Multiplikator, die Menschen, die mit uns arbeiten, zu inspirieren, unserem Vorbild zu folgen. Darüber hinaus haben wir zahlreiche Bildungsangebote und Programme, die das Thema Nachhaltigkeit adressieren", so Wiedmann.Die Erklärung für die Austauschorganisation Experiment ist über diesen Link einsehbar: www.experiment-ev.de/dnk-bericht-2021Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit bei Experiment gibt es auf der Webseite des Vereins (https://www.experiment-ev.de/ueber-experiment/nachhaltigkeit/) oder direkt bei der Nachhaltigkeitsbeauftragten Rabea Brozulat (brozulat@experiment-ev.de).Über ExperimentDas Ziel von Deutschlands ältester, gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der "Federation of The Experiment in International Living" (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.Pressekontakt:Carola Orti von Havranek0228 95722-42ortivonhavranek@experiment-ev.deOriginal-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77566/5467242