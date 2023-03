Bielefeld (ots) -Die Suche nach qualifiziertem Personal im Lebensmittelhandwerk gestaltet sich seit Jahren schwierig. Mit JetztJob.de liefert seit 2019 die in Bielefeld ansässige digitale Unternehmensberatung Aramaz Digital GmbH eine Jobbörse für Bäckereien und Fleischereien, welche die digitale Sichtbarkeit von Stellenangeboten erhöht und die Suche nach qualifiziertem Personal erleichtert.Das 2019 gegründete Job-Portal JetztJob.de hat sich mittlerweile zur Anlaufstelle Nummer eins für Unternehmen aus dem Bäckerei- und Metzgerhandwerk entwickelt, die auf der Suche nach Fachkräften und Quereinsteigern sind. Mit einem Fokus auf Bäckereien, Metzgereien und mittelständischen Lebensmittelbetrieben offeriert die Jobbörse mehr als 1.000 Stellenangebote in der Branche - uns es kommen täglich neue Stellenangebote hinzu. Vielen Unternehmen fällt es schwer, geeignete Bewerber zu finden, um offene Stellen zu besetzen. Dank der einfachen und intuitiven Schaltung von Stellenanzeigen sowie der effizienten Bewerber-Matching-Funktion sparen Arbeitgeber Zeit und Ressourcen bei der Suche nach geeigneten Bewerbern.Lokale Sichtbarkeit durch Google for JobsJetztJob.de ermöglicht es Unternehmen, ihre Stellenanzeigen lokal über "Google for Jobs" sichtbar zu machen. Durch die Integration mit Google for Jobs erreichen Arbeitgeber eine größere Anzahl potenzieller Bewerber und erhöhen so die Chancen, qualifizierte Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu gewinnen.Effizientes Bewerber-Matching für ArbeitgeberJetztJob.de bietet Unternehmen ein effizientes Bewerber-Matching an. Dank einer intelligenten Datenanalyse werden passende Kandidaten für die offenen Stellen identifiziert und den Arbeitgebern vorgeschlagen. So können Unternehmen Zeit und Ressourcen sparen und sich auf die Auswahl der besten Bewerber konzentrieren.Qualifizierte Bewerbungen für Bäcker, Metzger und LebensmittelbetriebeMit über 1.000 Job-Inseraten legt JetztJob.de großen Wert auf die Qualität der Stellenangebote und Bewerbungen. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass jede Bewerbung von qualifizierten Kandidaten stammt, die sich für das Lebensmittelhandwerk interessieren. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, passende Mitarbeiter für Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelbetriebe zu finden.Weitere Funktionen und Vorteile von JetztJob.deJetztJob.de bietet Arbeitgebern weitere Funktionen und Services an, die den Personalgewinnungsprozess erleichtern und optimieren. Dazu zählen:- Eine einfache und intuitive Schaltung von Stellenanzeigen- Umfangreiche Bewerberverwaltung- Schneller und unkomplizierter Kontakt zu den Bewerbern- Enge Zusammenarbeit mit Branchenverbänden und Partnern- Flexible Stellenangebote und Standortauswahl- Premium-Verbreitung: Die Stellenangebote können auf über 10 Jobbörsen veröffentlicht werden (z. B. bei Indeed, Talent.com, Careerjet, eBay Kleinanzeigen etc.)JetztJob.de bietet somit Unternehmen die Möglichkeit, Stellen in Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe auszuschreiben. Dies eröffnet Unternehmen die Chance, Mitarbeiter mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Verfügbarkeiten zu gewinnen. Zudem präsentiert die Plattform Stellenangebote in ganz Deutschland, sodass sowohl regionale als auch bundesweite Jobsuchen möglich sind.Aktualität der StellenangeboteDie Aktualität der Stellenangebote ist ein weiterer wichtiger Faktor bei JetztJob.de. Die Plattform wird täglich aktualisiert und für Google optimiert, sodass potenzielle Kandidaten jederzeit auf eine große Auswahl an aktuellen Stellenangeboten zugreifen können. Dies gewährleistet, dass offene Positionen schnellstmöglich mit geeigneten Kandidaten besetzt werden können.Wenn Sie als Arbeitgeber im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei, Konditorei, Metzgerei, Fleischerei, Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie etc.) qualifiziertes Personal finden möchten, besuchen Sie JetztJob.de und nutzen Sie unser unverbindliches Angebot (https://jetztjob.de/). Als besonderes Highlight bieten wir Ihnen ein kostenloses Inserat auf unserer Plattform. Zögern Sie keinesfalls, uns zu kontaktieren, um von unserer Expertise zu profitieren.Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Eyüp Aramazpresse@aramaz-digital.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162948/5467252