Bonn (ots) -Wer über den Bau einer Garage nachdenkt, dem wird auffallen, dass auch die Baubranche von der Inflation und der Corona-Pandemie nicht verschont geblieben ist. Bauherren sehen sich steigenden Bauzinsen und immer höheren Materialkosten ausgesetzt. Infolgedessen geht die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen und Häuser weiter zurück. Für diejenigen, die sich dennoch den Traum eines Eigenheims erfüllen und unkompliziert eine Garage auf dem Grundstück errichten möchten, empfiehlt sich in diesen Zeiten besonders eine Betonfertiggarage.Kaum Aufwand in der KoordinationIm Gegensatz zu einer gemauerten Garage reicht bei der Betonfertiggarage in den meisten Fällen eine einfache Bauanzeige aus. Die Hersteller sind bei den Behördengängen gern behilflich. Wenn sich der Bauherr für ein Garagenmodell entschieden hat und die Finanzierung geregelt ist, kann es direkt losgehen. Der Koordinationsaufwand ist sehr gering, wodurch die Betonfertiggarage gerade in diesen Zeiten mit einem erheblichen Vorteil punkten kann. "Statt der 13 Gewerke beim Bau einer gemauerten Garage hat man hier nur eines. Durch den Wegfall von Schnittstellen der einzelnen Gewerke wird die Organisation auf der Baustelle erheblich erleichtert und beschleunigt", berichtet Matthäus Moser, Mitglied der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V. Nach der Produktion und Anlieferung wird die Betonfertiggarage dann meist schon innerhalb von einer Stunde aufgestellt.Der Preis macht's"Aufgrund der industriellen Herstellung ist die Betonfertiggarage rund ein Drittel günstiger als die gemauerte Alternative", so Moser. Die Qualität brauche dabei den Vergleich mit einer gemauerten Garage nicht scheuen, denn Beton ist haltbar, langlebig, variabel und wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. So überzeugt die Betonfertiggarage auch gegenüber Stahlblechgaragen oder Holzcarports. Diese bieten kaum oder wenig Schutz vor Einbruch und können schneller Schäden von Sturm oder Vandalismus davontragen. Aber der Beton hat noch weitere Vorteile: Bei einem Brandfall kann die Betonfertiggarage im Vergleich zu Garagen in Holzständerbauweisen sowie Stahlblechgaragen die hohen Temperaturen puffern und eine Ausbreitung des Feuers oft verhindern. Durch die Kombination unterschiedlicher physikalischer Fähigkeiten hält die Betonfertiggarage selbst extremen Belastungen stand.Mehr Informationen direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V. unter www.betonfertiggaragen.de (http://www.betonfertiggaragen.de)