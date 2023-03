Tallinn, Estland, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Leil Storage, ein Start-up mit Sitz in Tallinn, Estland, stellt heute seine Datenspeicherlösung auf der CloudFest-Konferenz in Deutschland vor. Das Unternehmen will den Datenspeichermarkt für Backup und Archivierung revolutionieren, indem es speziell entwickelte Lösungen zu beispiellos niedrigen Kosten anbietet, die im Vergleich zu konkurrierenden Alternativen umweltfreundlicher sind.Leil Storage wurde von Aleksandr Ragel (CEO) und Dmitrii Liautov (CTO) gegründet und hat sich mit Western Digital zusammengeschlossen, um HM-SMR-Festplatten (Host-Managed Shingled Magnetic Recording, HM-SMR) und das Power-Disable-HDD-Management zu nutzen. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden eine umweltfreundliche Datenspeicherlösung anbieten, die im Vergleich zu herkömmlichen älteren Speichersystemen einen geringeren Energieverbrauch, niedrigere Kosten pro Terabyte und eine bessere Leistung bietet.Die Muttergesellschaft von Leil Storage, DIAWAY, die von den gleichnamigen Besitzern gegründet wurde, ist seit sechs Jahren auf dem Markt und hat sich den Ruf eines vertrauenswürdigen und innovativen Anbieters von hoch skalierbaren, auf beste Leistung und Kosteneffizienz ausgelegten Infrastrukturlösungen erworben, die von ISVs, MSPs und SPs in mehr als 40 Ländern weltweit eingesetzt werden.Die Leil Storage-Lösung ist als privater oder öffentlicher Cloud-Dienst verfügbar und Kunden können zwischen Leil Backup und Leil Archive wählen. Sie sind für die Speicherung großer Mengen von Backup- und Archivdaten optimiert und gewährleisten Unveränderbarkeit und einen schnellen Datenabruf in Übereinstimmung mit der neuesten Agenda der EU für die Umweltpolitik*."Wir konzentrieren uns auf die Datenspeicherung, die nur für Backup und Archivierung konzipiert ist, die umweltfreundlicher als die der Konkurrenz ist und die neuesten Technologien zur Sicherung der Daten und zum Schutz der Investitionen nutzt. Darüber hinaus ist diese Lösung skalierbar, ohne dass die Kosten entsprechend mitwachsen", sagte Aleksandr Ragel, CEO von Leil Storage.Die speziell entwickelte redundante und zuverlässige Datenspeicherlösung von Leil Storage ist zu einem unschlagbaren Preis ab 4 US-Dollar pro TB und Monat, inklusive Kosten, erhältlich. Leil Storage zielt darauf ab, datenintensive Backup- und Archivunternehmen mit einem Speicherplatz von über 1 PB dabei zu unterstützen, ihre Technologie und Finanzen zu verbessern. Durch die Wahl von Leil Storage können sie ihre Gewinne steigern, ihren Kunden bessere Angebote machen und ihre Umweltauswirkungen reduzieren.Informationen zu Leil StorageLeil Storage ist ein Spin-Off für Backup-Speichertechnologien von DIAWAY, einem globalen Systemintegrator und führenden Anbieter von Infrastrukturlösungen für ISVs und SPs. Leil Storage ist auf die Herausforderungen des explosiven Wachstums von Backup-Daten, suboptimalen Legacy-Speichern und der Einhaltung einer umweltfreundlichen Agenda zugeschnitten.Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://leil.io/ und https://diaway.com.Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/leilio/) und finden Sie uns auf dem CloudFest am Stand Nr. S07.* Website (https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/) der Europäischen Kommission zum Europäischen "Green Deal"View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leil-storage-prasentiert-innovative-datenspeicherlosung-fur-backup--und-archivdaten-am-cloudfest-2023-301775889.htmlPressekontakt:Margarita Zahharova,MZ@leil.io,+372 5564 9274Original-Content von: Leil Storage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169227/5467278