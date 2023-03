Der DAX-Aufstieg von Rheinmetall ist am Montag nicht das einzige Zeichen der Zeitenwende an der Börse. Mit Hensoldt profitiert noch ein weiterer Rüstungskonzern von der hohen Nachfrage seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und steigt in den MDAX auf. Eine Abstufung von JPMorgan drückt am Montag allerdings etwas auf die Stimmung.Erstmals seit dem Börsengang 2020 steigt Hensoldt in den MDAX auf. Dort ersetzt der Konzern Jenoptik. Damit wird dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate Rechnung getragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...