Oldenburg (ots) -mein-dienstrad.de startet in die Messesaison mit der Teilnahme an "Flotte! Der Branchentreff" (https://derbranchentreff.de/), einer der wichtigsten Plattformen im Bereich Fuhrpark- und Flottenmanagement. Vom 29. bis 30. März 2023 nutzt der renommierte Anbieter im Dienstrad-Leasing die Messe in Düsseldorf, um vor allem mit Fuhrparkmanagern und Entscheidern aus Unternehmen in Kontakt zu kommen und über die Vorteile des Dienstrad-Leasings aufzuklären. In Halle 6 an Stand J5A freut sich das Team auf den persönlichen Austausch mit allen Interessierten. Zusätzlich präsentiert das Oldenburger Unternehmen mit einem Vortrag im Rahmen des Fachprogramms einem breiten Publikum seine Erfahrung und Expertise."In Zeiten von Fachkräftemangel und Mobilitätswende gewinnt das Dienstrad-Leasing immer stärker an Bedeutung. Trotzdem gibt es noch genügend Unternehmen, die diesen Benefit noch nicht anbieten. Mit der Teilnahme am Branchentreff möchten wir Kontakte knüpfen und Barrieren abbauen, damit sich in Zukunft noch mehr Arbeitgeber für das Dienstrad-Leasing entscheiden", erläutert Kerstin Tewer, Geschäftsführerin von mein-dienstrad.de.Eigener Vortrag zum Dienstrad-Leasing im Rahmen des FachprogrammsAuf sich aufmerksam macht mein-dienstrad.de in diesem Jahr auch als Teil des Fachprogramms. Am 29. März hält Vertriebsexpertin Bente Stein zusammen mit Jan Braunert, als externer Profi im Bereich Leasingverträge, einen etwa 20-minütigen Vortrag zum Thema "Mitarbeiterbenefits in Krisenzeiten - wie passt das zusammen?". In Zeiten, in denen Unternehmen mit hohen Energiekosten und einer unsicheren Weltwirtschaftslage konfrontiert sind, scheint die Einführung eines Dienstrad-Leasings keine hohe Priorität zu haben. In Ihrem Vortrag erklärt Bente Stein, warum sich der Benefit gerade jetzt lohnt und welche Sicherheiten die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Dienstleister, wie mein-dienstrad.de, bietet."Gerade in Krisenzeiten kommt es darauf an, wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden und neue Talente auf sich aufmerksam zu machen. Das Dienstrad-Leasing kommt den Bedürfnissen von Angestellten und Arbeitgebern entgegen und ist gerade deswegen so zeitgemäß", erläutert Bente Stein (https://www.mein-dienstrad.de/blog/fahrrad-leasing/mitarbeiterinterview-bente-stein/), Leiterin Vertrieb Großkunden bei mein-dienstrad.de.Hohe Relevanz des Branchentreffs auch für das Dienstrad-LeasingDie Messe "Flotte! Der Branchentreff" findet bereits zum 7. Mal statt und lockt jährlich rund 3.500 Fachleute aus der Branche nach Düsseldorf. Im letzten Jahr sorgten über 260 Aussteller auf einer Fläche von mehr als 15.000 Quadratmeter für Abwechslung und einen regen Austausch. Von hoher Relevanz für mein-dienstrad.de ist die Messe vor allem aufgrund der zahlreichen Fuhrparkentscheider, die auch in diesem Jahr auf der Messe erwartet werden. Die Themen Elektromobilität und nachhaltige Mobilitätskonzepte waren bereits 2022 vorherrschend. Und beides hat weiter an Bedeutung gewonnen, sodass mein-dienstrad.de mit zahlreichen Interessierten rechnet.Als erfahrener Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing weiß das Unternehmen aus Oldenburg, dass vor allem im Großkundenbereich der persönliche Kontakt entscheidend ist. Oft gibt es Sonderwünsche, für die eine individuelle Lösung gefunden werden muss. Im persönlichen Gespräch lässt sich zudem am besten vermitteln, für welche Unternehmen das Dienstrad-Leasing überhaupt infrage kommt, welche Ersparnisse sich für Arbeitgeber und -nehmer ergeben oder was in Sachen Steuern zu berücksichtigen ist. Der Branchentreff ist somit eine tolle Plattform für ausführliche Erstgespräche.Über mein-dienstrad.de mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de