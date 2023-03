MÄRKTE EUROPA/Schwach - Weiter Druck auf Banken trotz Schweiz-Deal

FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts geht es zum Wochenstart mit europäischen Aktien, während Anleihen stark gesucht sind. Die mehr oder weniger erzwungene Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse (CS) durch die UBS aus Sorge vor einer Ausweitung der Krise im Bankensektor sorgt nicht für die erhoffte Entspannung - zumindest noch nicht. Die Strategen vom Vermögensverwalter DWS betonen, dass es nun darum gehe, Kreditknappheiten zu vermeiden. Der Stoxx-Subindex der Banken verliert 3,2 Prozent, lag im Tagestief aber auch schon gut 5 Prozent im Minus. Im DAX wurden Deutsche Bank zeitweise um über 10 Prozent nach unten gezogen.

Händler hatten einen volatilen Start erwartet, weil sich die Nachrichtenlage auch noch mit den zu erfüllenden Lieferverpflichtungen des Großen Verfalltages an den Terminbörsen vom Freitag überlagert. Besonders in den Aktien der gebeutelten Bankenbranche war eine sehr hohe Anzahl an Aktienoptionen umgegangen.

Der DAX fiel nach dem Start in der Spitze um über 2 Prozent zurück, hat sich seitdem aber etwas berappelt auf ein Minus von 0,9 Prozent und 14.641 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 hat sein Minus auf 0,7 Prozent verringert. Kräftig aufwärts geht es mit sogenannten sicheren Häfen wie Anleihen und dem Gold, das die 2.000 Dollar-Marke je Feinunze erreicht hat. Anleihen profitieren auch davon, dass aus Banken abgezogene Gelder nach Anlage suchen. Derweil ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen erhöht auf knapp unter 50 Prozent gesunken. Bis zum Aufkommen der Probleme im Bankensektor hatte eine Zinserhöhung zur Bekämpfung der Inflation als mehr oder weniger sicher gegolten.

Das einzige Thema am Markt sei die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, heißt es IM Handel. "Die Probleme müssen enorm groß sein", meint ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Umfang der Maßnahmen, die am Wochenende eingefädelt wurden. Die UBS zahlt für die Übernahme lediglich 3 Milliarden Franken in eigenen Aktien, der Staat garantiert dazu "unter Bedingungen" für Risiken von 9 Milliarden Franken. Außerdem stellt die Schweizer Notenbank Liquiditätshilfen von bis zu 100 Milliarden Franken zur Verfügung. Damit nicht genug: In einer koordinierten Aktion verbessern diverse Notenbanken die Versorgung des Marktes mit Dollarliquidität.

CS brechen um über 60% ein - auch UBS stark unter Druck

Die UBS-Aktie kann nicht wie erhofft von der Übernahme profitieren, der Kurs sackt um 12 Prozent ab. Zu groß sei die Sorge, dass sich noch weitere Risiken in den CS-Bilanzen verstecken könnten, sagen Börsianer. CS brechen derweil um gut 60 Prozent ein auf 0,73 Franken. Die Übernahme bewertet die CS je Aktie mit 0,76 Franken. "Dafür bekommt die UBS das Schweiz-Geschäft der CS, das anscheinend relativ gut läuft", meinte ein Marktteilnehmer vorbörslich noch mit Blick auf positive Aspekte des Deals. Daneben weise die CS ein Eigenkapital aus, das angeblich immer noch bei über 40 Milliarden Franken liege.

Auch andere Bankaktien stehen unter Verkaufsdruck. Je ähnlicher die Geschäftsmodelle zur Credit Suisse, desto höher die Verluste, so Marktbeobachter. Für Deutsche Bank geht es um 6,4 Prozent nach unten, für Commerzbank um 4,9 Prozent. Credit Agricole in Paris und Santander in Madrid geben bis zu 4 Prozent nach.

Verkaufsdruck zeigt sich aber auch in anderen Branchen, zumal die Bankenprobleme auch Spekulationen über negative Folgen für die Wirtschaft schüren. Dazu passend sind die Ölpreise weiter auf Talfahrt und verlieren deutlich über 2 Prozent.

Rheinmetall mit DAX-Debüt

Rheinmetall zeigen sich an ihrem ersten Handelstag im DAX mit einem Plus von 2 Prozent. Neben der DAX-Aufnahme treibt ein deutlich erhöhtes Kursziel von JP Morgan. Zur Rüstungsaktie Hensoldt hat sich JP Morgan aber negativ geäußert, die Aktie verliert trotz des Aufstiegs in den MDAX 1,1 Prozent. Platz machen im DAX mussten für Rheinmetall Fresenius Medical Care (FMC, -1,8%), die in den MDAX abrutschen. Neben Hensoldt rücken aus dem SDAX Jenoptik (-1,6%) in den MDAX auf und verdrängen Software AG (-0,3%) und Verbio (-2,5%).

Varta brechen um 14,4 Prozent ein. Der Batteriehersteller hat am Morgen eine Kapitalerhöhung angekündigt, die 50 Millionen Euro in die Kasse spülen soll. Dazu müssen Varta im TecDAX Platz machen für Eckert & Ziegler (-2,1).

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.038,55 -0,7% -26,44 +6,5% Stoxx-50 3.718,66 -0,6% -21,98 +1,8% DAX 14.641,15 -0,9% -127,05 +5,2% MDAX 26.042,60 -1,5% -404,33 +3,7% TecDAX 3.185,97 -1,2% -40,22 +9,1% SDAX 12.474,75 -2,3% -298,64 +4,6% FTSE 7.260,22 -1,0% -75,18 -1,6% CAC 6.883,57 -0,6% -41,83 +6,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,95 -0,16 -0,62 US-Zehnjahresrendite 3,32 -0,11 -0,56 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.861,98 0% 0,00 -3,9% S&P-500 3.916,64 -1,1% -43,64 +2,0% Nasdaq-Comp. 11.630,51 -0,7% -86,76 +11,1% Nasdaq-100 12.519,88 -0,5% -61,52 +14,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,69 -13,0 3,82 -72,9 5 Jahre 3,33 -17,8 3,51 -66,9 7 Jahre 3,34 -16,8 3,51 -63,1 10 Jahre 3,32 -11,2 3,43 -56,4 30 Jahre 3,55 -7,2 3,63 -41,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0647 -0,2% 1,0656 # -0,5% EUR/JPY 139,20 -1,2% 139,78 140,87 -0,8% EUR/CHF 0,9891 +0,0% 0,9875 0,9886 -0,1% EUR/GBP 0,8732 -0,3% 0,8752 0,8766 -1,3% USD/JPY 130,74 -1,1% 131,18 132,14 -0,3% GBP/USD 1,2192 +0,1% 1,2176 1,2159 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,8859 +0,0% 6,8938 6,8873 -0,6% Bitcoin BTC/USD 28.299,30 +0,3% 27.935,61 26.507,10 +70,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,55 66,74 -3,3% -2,19 -19,8% Brent/ICE 70,34 72,97 -3,6% -2,63 -17,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,81 42,86 -7,1% -3,05 -43,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.000,13 1.976,81 +1,2% +23,32 +9,7% Silber (Spot) 22,61 22,41 +0,9% +0,20 -5,7% Platin (Spot) 970,90 978,25 -0,8% -7,35 -9,1% Kupfer-Future 3,92 3,91 +0,3% +0,01 +3,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

March 20, 2023 05:39 ET (09:39 GMT)

