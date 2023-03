FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.03.2023 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3500 (3200) PENCE - BOFA RAISES GLENCORE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 580 PENCE - JEFFERIES CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DUNELM GROUP TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1250 (560) PENCE - JPMORGAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 88 (91) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES WHITBREAD ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - RBC CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2320 (2521) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 193 (190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLENCORE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 560 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

