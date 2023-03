Paris, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der 26. Jahresbericht von Artprice mit dem Titel "Der Kunstmarkt 2022" bietet eine weltweite Analyse der Auktionsmärkte in den Bereichen Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografie, Grafik, Videos, Installationen, Wandteppiche und NFTs (außer Antiquitäten, anonymes Kulturschaffen und Möbel); der Jahresbericht deckt den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 ab.Alle im vorliegenden Bericht von Artprice by Artmarket enthaltenen Preise entsprechen den Ergebnissen öffentlicher Versteigerungen, einschließlich der Käuferentgelte. Alle Angaben in $ beziehen sich auf US-Dollar.Der Kunstmarkt verzeichnet 2022 ausgezeichnete Ergebnisse; dies trotz der Pandemie, die als einschneidendes Ereignis in die Geschichte der modernen Welt eingehen, vorerst aber erfreulicherweise zu Ende ist.Trotz der kontinuierlichen negativen Auswirkungen der Pandemie ergeben die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr (2021) einen Anstieg des westlichen Auktionsumsatzes von 16%.In China führte die Null-Covid-Politik der Regierung zu einem starken Rückgang der Auktionsumsätze, nämlich 34%, d. h. auf $ 3,9 Milliarden gegenüber $ 5,9 Milliarden im Jahr 2021.Allerdings erwarten die Marktforscher für 2023 eine deutliche Erholung des chinesischen Kunstmarktes und eine weitaus härtere Konkurrenz gegenüber den Vereinigten Staaten.Artprice und sein Partner, der staatliche Herausgeber der Informationen über den chinesischen Kunstmarkt, verfolgen diese harte Konkurrenz im Rahmen ihrer Zusammenarbeit auf das Genaueste.Im diesem Jahresbericht stellt Artprice u. a. sein berühmtes Ranking vor; es umfasst die Auktionsumsätze 2022 der Top 500 Künstler in den Segmenten Bildende Künste und NFTs und die Top 100 Werke der Bereiche Bildende Künste und NFTs.Die Dematerialisierung des Kunstmarkts und seine zunehmende Abhängigkeit vom Internet ist heute auf allen fünf Kontinenten Wirklichkeit geworden. Diese Entwicklung wird physische Auktionsräume letztendlich in die Geschichte des 20. Jahrhunderts verbannen.Laut Thierry Ehrmann, Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von Artprice erreicht"die Migration von Auktionshäusern spektakuläre Dimensionen; die Bewerbung von Auktionen im Internet stieg um 2700% und die Anzahl der Life-Stream-Versteigerungen während der Covid-Jahre um 810%. Ähnliche Zahlen wurden eigentlich nicht vor 2025-2027 erwartet."Artprice by Artmarket freut sich über die Herausgabe seines 26. Jahresberichts mit dem Titel "Der Kunstmarkt 2022", der in drei Sprachen, vollständig und kostenlos eingesehen und als PDF-Datei heruntergeladen werden kann:www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022Englisch: https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2022.pdfFranzösisch: https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2022.pdfMandarin: https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2022.pdfAllgemeine ÜbersichtIm Westen erreichte der Auktionsumsatz im Segment Bildende Künste mit $12,6 Mrd. einen neuen Höchststand; das entspricht gegenüber 2021 ($10,9 Mrd.) einem Zuwachs von 16%.Einschließlich China betrug der Auktionsumsatz auf dem weltweiten Kunstmarkt $16,56 Mrd. (2021: $17,08 Mrd.); das entspricht einem Rückgang von 3,1%, zurückzuführen vor allem auf den starken Rückgang des Umsatzes in China (-34%), wegen seiner Null-Covid-Politik.Mit 705 000 verkauften Losen erreichte das Transaktionsvolumen einen neuen historischen Rekord (2021: 672 000 verkaufte Lose)Der Anteil der unverkauften Lose stieg von 31% (2021) auf 35% (2022) an und deutet darauf hin, das der Markt etwas selektiver geworden ist.Der durchschnittliche Auktionspreis für Kunstwerke lag 2022 bei $23 500 (2021: $25 730).2022 betrug der durchschnittliche Versteigerungspreis $760 (2021: $930).2022 wurden 80% der Kunstwerke unter $4 500 versteigert (2021: unter $4,800).Der Gesamtindex der Preise für Kunstgegenstände verzeichnet zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2022 einen Rückgang um 18%.Der Artprice100© Index der Blue-Chip-Künstler verzeichnete im Jahr 2022 einen Anstieg von 3%, der Index S&P 500 ein Minus von 19%.Der Anteil der zeitgenössischen Kunst am Kunstmarkt betrug 16% (2022), 20% (2021) und lediglich 3% (2000);Sechs Kunstwerke überschritten 2022 (alle in New York) den symbolischen Grenzwert von $100 Mio.; das schaffte 2021 nur ein einziges Kunstwerk.2022 überschritten insgesamt 1 682 Kunstwerke im Bereich der bildenden Künste und ein Kunstwerk im Bereich NFT die 1-Mio.-Dollar-Grenze (2021: 1 709 Kunstwerke der bildenden Künste und 25 NFTs).Weltweiter Auktionsumsatz - Bildende Künste & NFTInfographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032675/Artmarket_1.jpgPlatz 1: die Vereinigten Staaten2022 schrieben die Vereinigten Staaten mit 158 000 Losen das beste Auktionsumsatz-Gesamtergebnis ihrer Geschichte: $7,34 Mrd.; das entspricht 44% des weltweiten Auktionsumsatzes (2021: 140 000 Lose, $5,8 Mrd., 34% des weltweiten Umsatzes).China generierte - gelähmt durch seine Null-Covid-Gesundheitspolitik - nur $3,91 Mrd., 24% des weltweiten Auktionsumsatzes (2021: $5,9 Mrd., 35%des weltweiten Auktionsumsatzes).Der Auktionsumsatz des Vereinigten Königreichs stieg 2022 auf $2,16 Mrd., wodurch sich das Land mit einem weltweiten Umsatz von 13% (2021: $2 Mrd., 12% des weltweiten Umsatzes) den 3. Platz im Ranking sicherte.Der französische Auktionsmarkt generierte einen Umsatz von $991 Mio. (6% des weltweiten Auktionsumsatzes); das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 3% (2021: $1,02 Mrd., 6% des weltweiten Auktionsumsatzes); der Grund für diesen Rückgang ist ein ungünstiger Euro/Dollar Wechselkurs.Der deutsche Markt wuchs weiter (+6%) auf einen Gesamtumsatz von $379 Mio., 2,3% des weltweiten Auktionsumsatzes) (2021: $359 Mio., 2,1% des weltweiten Auktionsumsatzes).Italien (-11%) und Japan (+10%) schlossen das Jahr 2022 mit jeweils $190 Mio. und $185 Mio. ex aequo ab (2021: $211 Mio. für Italien und $167 Mio. für Japan).Deutschland verzeichnete eine Rekordpreis für das Selbstportrait von Max Beckmann, das um $24,4 Mio. versteigert wurde.Auch der Auktionsmarkt in Japan bot mit einer Arbeit von Andy Warhol, die um $20,8 Mio. versteigert wurde, einen neuen Rekordpreis.Top 10 Länder, untergliedert in Bildende Künste + NFT (sowie Marktanteil) 2022Rang Umsatz Marktanteil1 Vereinigte Staaten $7 339 083, 84 44,31 %2 China (Artron) $3 913 799 723 23,63 %3 GB $2 156 700 023 13,02 %4 Frankreich $991 549 591 5,99 %5 Deutschland $379 443 977 2.29 %6 Italien $190 674 079 1,15 %7 Japan $185 463 014 1,12 %8 Schweiz $154 773 773 0,93 %9 Südkorea $139 234 350 0,84 %10 Australien $118 278 877 0,71 %Auktionshäuser und SammlungenIm Jahr 2022 gelang Christie's im Auktionsgeschäft des Bereichs Bildende Künste & NFT mit einem Gesamtumsatz von $5,8 Mrd. innerhalb von zwölf Monaten (2021: $4 Mrd.) ein neuer, weltweit historischer Rekord.2. Platz/Bildende Künste: Sotheby's mit $3,9 Mrd. (2021: $4,4 Mrd.)Sotheby's reiht sich zwar auf dem 2. Platz hinter Christie's New York, London und Paris ein, besetzt 2022 aber Platz 1 in Hong Kong und Mailand.Christie's und Sotheby's erwirtschafteten zusammengenommen jeweils 35% und 24% des weltweiten Auktionsumsatzes und damit mehr als die Hälfte des weltweiten Umsatzes auf dem sekundären Kunstmarkt. 2021 lagen diese Prozentsätze bei jeweils 23% und 26%.Am 9. und 10. November 2022 avancierte die Paul G. Allen Sammlung zur teuersten Sammlung aller Zeiten und generierte bei Christie's New York einen Umsatz von $1,6 Mrd.Der Kunstmarkt von New York erzielte u. a. auch dank der Versteigerungen von Anne H. Bass, Thomas Ammann und David M. Solinger gute Ergebnisse.Die Kunstgegenstände der Sammlung von Hubert de Givenchy fuhren bei Christie's Paris $59 Mio. ein.China Guardian war 2022 das führende chinesische Auktionshaus mit einem Umsatz von $362 Mio. (2021: $677 Mio.).Artcurial war 2022 mit $92 Mio. das führende Auktionshaus in Frankreich (2021: $91 Mio.)Die wichtigsten Marktplätze 2022 nach Auktionsumsätzen in den Bereichen Bildende Künste + NFTInfographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032674/Artmarket_2.jpgKunstwerke und Künstler nach ZeiträumenAlte Meister - Künstler, die vor 1759 geboren sind.Kunstwerke der Alten Meister entsprachen 2022 11% aller weltweit versteigerten Lose und 7% des weltweiten Auktionsumsatzes (2021: 11% der weltweit versteigerten Lose, 9% des Auktionsumsatzes).Im Januar und im November 2022 wurden in New York zwei Gemälde von Botticelli für mehr als $40 Mio. versteigert.In Frankreich wurden ein Stilleben von Jean-Baptiste Siméon Chardin und eine Zeichnung von Michelangelo jeweils für $27 Mio. und $24 Mio. versteigert.19. Jahrhundert - Künstler, die zwischen 1760 und 1859 geboren sind.2022 entsprachen Arbeiten von Künstlern aus dem 19. Jahrhundert 10% aller versteigerten Lose, die während des Jahres veräußert wurden und 14% des gesamten, weltweiten Auktionsumsatzes (2021: 10% der versteigerten Lose, 10% des weltweiten Auktionsumsatzes).Die Top-3 Ergebnisse dieses Zeitraums erfolgten 2022 und fuhren je mehr als $100 Mio. ein.All diese Gemälde von Seurat, Cézanne und Van Gogh befanden sich in der Paul G. Allen Sammlung.2. Platz unter den weltweit erfolgreichsten Künstler*innen/2022: Claude Monet mit einem Jahres-Auktionsumsatz von $539 Mio. (2021: mit $91 Mio. auf Platz 4).Moderne Kunst - Künstler, die zwischen 1860 und 1919 geboren sind.2022 war der Bereich Moderne Kunst mit einem Auktionsmarktanteil von 35% (versteigerte Lose) und 37% (des Auktionsumsatzes) das führende Segment des Kunst-Auktionsmarkts; (2021: 37% verkaufte Lose, 37% des Auktionsumsatzes).3. Platz unter den weltweit beliebtesten Künstler*innen/Auktionsjahr 2022: Pablo Picasso mit einem Umsatz von $494 Mio. (2021: 1. Platz mit $672 Mio.) .Gustav Klimts Werk Birch Forest (1903), das um $104 Mio versteigert wurde, erreichte den 10. Platz unter den teuersten, je versteigerten Werken.Unter den Top 5 Künstler*innen, deren Werke sich am besten verkauften: René Magritte schloss das Jahr 2022 mit nicht weniger als 30 Auktionsergebnissen oberhalb der 1 Million-Dollar-Grenze ab;1. Platz/Segment Moderne Kunst 2022: das Werk The Empire of Light (1961) von René Magritte in London mit einem Auktionsergebnis von $79 Mio.1. Platz auf dem chinesischen Auktionsmarkt: das Werk Landscape after Wang Ximeng (1947) von Zhang Daqian mit $47 Mio.Zwei Fotos sorgten für einen neuen Weltrekord im Bereich Fotografie: eines von Man Ray, versteigert um $12,4 Mio., das andere von Edward Steichen, um $11,8 Mio.Nachkriegszeit - Künstler, die zwischen 1920 und 1944 geboren sind.Kunstwerke der Nachkriegszeit machten 26% der verkauften Lose und 26% des Gesamtumsatzes aus (2021: 25% der verkauften Lose, 23% des gesamten Auktionsumsatzes).1. Platz/ erfolgreichste Künstler*innen 2022: Andy Warhol mit 2 160 versteigerten Losen mit einem Gesamtumsatz von $590 Mio. (2021: 3. Platz mit $348 Mio.).2. Platz/ teuerste, je versteigerte Werke 2022: Shot Sage Blue Marilyn (1964) von Warhol mit $195 Mio.Neuer Auktionsrekord: Lucian Freud mit seinem Werk Large Interior, W11 (1981/83), versteigert um $86 Mio.Gerhard Richter war 2022 mit einem Umsatz von $226 Mio. der lebende Künstler, dessen Werke sich am besten verkauften (2021: $246 Mio.).Drei Wandteppiche von Alighiero Boetti erreichten mit je über $5 Mio. 2022 den höchsten, je bei Auktionen erzielten Preis.Yayoi Kusama war die einzige Frau unter den Top 10 der Künstler*innen: 2022 wurden 900 ihrer Lose um insgesamt $195 Mio. versteigert (2021: 778 Lose um $178 Mio.)Gegenwartskunst - Künstler, die nach 1945 geboren sind.Der Anteil versteigerter Lose im Bereich der zeitgenössischen Kunst betrug 18%; das entspricht 16% des gesamten weltweiten Auktionsumsatzes.Jean-Michel Basquiat fiel mit einem Jahresumsatz von $221 Mio. auf den 7. Rang zurück (2021: mit $439 Mio. auf Platz 2).Die Skulptur Jim Beam (1986) von Jeff Koons wurde 2022 um $17 Mio. versteigert; (2014 betrug ihr Wert noch $33 Mio.)Yoshitomo Nara überraschte den Auktionsmarkt in Hong Kong mit der Versteigerung seines Werks Oddly Cozy (2013) um $14,3 Mio.Ultra-Contemporary Art (Künstler unter 40 Jahren)Zwei Arbeiten von Matthew Wong und ein Gemälde von Avery Singer überschritten bei Versteigerungen die $5 Mio.-Dollar-Grenze.Die Künstlerin Ayoko Rokkaku (1982) besetzte auf dem weltweiten Ranking von Artprice mit $32 Mio. Platz 75 (2021: mit $21,5 Mio., auf Platz 97).Die Versteigerung einer weiteren Bestleistung von Flora Yukhnovich (1990) um $3,6 Mio. bescherte ihr einen Gesamtumsatz von $14,6 Mio.Das Werk von Njideka A. Crosby's The Beautyful Ones (2012 wurde 2022 um $4,7 Mio. versteigert (2017 betrug der Preis $3,1 Mio.)Anna Weyant verzeichnet mit $1,6 Mio. einen neuen Auktionsrekord unter den Künstler*innen unter 30.Refik Anadol (1985) erzielte den höchsten Preis des Jahres für sein NFT Kunstwerk mit dem Titel Living Architecture: Casa Batlló (2022) wurde um $1,4 Mio. versteigert (2021: ein NFT von Beeple mit dem Rekordpreis $69,4 Mio).Zusammenfassend - angesichts des gegenwärtigen geopolitischen Kontextes - erfreut sich der Kunstmarkt einer ausgezeichneten Gesundheit, mit regelmäßigen Auktionsrekorden für Kunstwerke aus allen Kunstepochen in vielen Schlüsselsegmenten. Außerdem wurden bisher weder für das Jahr 2022, noch für 2023 klassische und/oder namhafte Versteigerungen mit Katalog abgesagt (ein wesentliches Anzeichen, das für die Gesundheit des Kunstmarktes spricht).Die wichtigsten Auktionshäuser und Anleger sind sich bewusst, dass Kunst eine solide und sichere Anlage ist, wie der Artprice100© Index beweist, der im Vorjahr die traditionellen Indizes des Aktienmarktes überflügelte. Aufgrund der gegenwärtigen Unsicherheit auf den Aktienmärkten fließen damit neue Fonds und Anlagen in den Kunstmarkt.Artprice hatte bereits festgestellt, dass der Kunstmarkt während der großen Krisen der jüngsten Vergangenheit - dem Nasdaq Absturz im Jahr 2000, 9/11 im September 2001, dem Krieg in Afghanistan 2001, dem Irak-Krieg 2003, der Finanz- und CDS-Krise 2007, der Eurokrise 2011, der Covid-19-Krise im Jahr 2019 - verglichen mit Finanzmärkten und der Wirtschaft - weit besser abgeschnitten hat.Der Beweis dafür: Gerade wurde ein neues Kapitel der Auktionsgeschichte abgeschlossen; die lang erwartete Versteigerung der von Paul G. Allen erworbenen Kunstsammlung - der zusammen mit Bill Gates 1975 das Unternehmen Microsoft gründete - war die erste Privatsammlung, deren Versteigerung bei Christie's New York mit 5 Werken ein Rekordergebnis von $1,62 und Preisen weit über der 100 Mio.-Dollar-Grenze hinaus, als erste Sammlung die 1-Milliarde-Dollar-Marke überschritten hat.Dank der von Christie's und Sotheby's auf bemerkenswert Weise abgewickelten Versteigerungen außergewöhnlicher amerikanischer Sammlungen, wurde das Jahre 2022 zu einem Meilenstein der Auktionsgeschichte.Weder der Krieg auf Europäischem Boden, noch die Befürchtungen über eine wirtschaftliche Rezession konnten den Kunstmarkt beeinträchtigen.Das Jahr 2023 schlägt also - angesichts der ursprünglichen Prognosen und der Wiederbelebung des chinesischen Auktionsmarktes nach dem Ende der Null-Covid Politik des Landes - eine deutlich positivere Richtung ein.Bilder:[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image1-global-fine-art-and-nft-auction-turnover.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image2-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2022.png]Copyright 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com- Bei Fragen zu Statistiken und personalisierten Studien wenden Sie sich bitte an unsere Wirtschaftsabteilung: econometrics@artprice.com- Testen Sie unsere Dienstleistungen (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo- Hier geht es zu unseren Abonnements: https://www.artprice.com/subscriptionÜber Artmarket:Artmarket.com ist bei Eurolist by Euronext Paris und Euroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentation über Artmarket und seine Abteilung Artprice: www.artprice.com/videoArtmarket.com ist Eigentum von Server Group, seinem Hauptaktionär und Gründer.Artmarket.com ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; das Unternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die Abteilung Artprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Management und Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über den Kunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse über mehr als 810.000 Künstler enthalten.Artprice Images® gewährt unbegrenzten Zugriff auf die weltweit größte Bilder-Datenbank des Kunstmarktes. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder und Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert wurden.Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Daten von 6500 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über den Markt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7200 Veröffentlichungen). Seine 7,2 Millionen Mitglieder mit Zugangsdaten haben Zugriff zu Anzeigen die von anderen Mitgliedern in das Internet gestellt werden, und Zugang zu einem Netzwerk (Global Standardized Marketplace®), das heute ein weltweit führender, standardisierter Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken (fester Preis oder Bieterpreis) ist; die Auktionen unterliegen Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches.Artmarket (und seine Abteilung Artprice) wurden zum zweiten Mal mit dem Qualitätszeichen "Innovative Company" ausgezeichnet, das von der französischen Banque Publique d'Investissement (BPI) verliehen wird; die BPI unterstützt das Unternehmen und sein Projekt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu stärken.Der Jahresbericht über den weltweiten Kunstmarkt von Artprice by Artmarket mit dem Titel "The Art Market in 2022" wird im März 2023 veröffentlicht:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022Artprice veröffentlicht seinen Ultra-Contemporary Kunstmarkt-Bericht 2022:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022Der Artprice 2022 Halbjahresbericht: Der Kunstmarkt kehrt im Westen zu einem starken Wachstum zurück:https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-comIndex der von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice veröffentlichten Pressemitteilungen:https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/Verfolgen Sie mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice die Entwicklung des Kunstmarkts in Echtzeit auf Facebook und Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,1 Mio. Followers)twitter.com/artmarketdotcomtwitter.com/artpricedotcomEntdecken Sie die zauberhafte Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice https://www.artprice.com/video mit Firmensitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013- L'Obs - Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o- www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (over 4,2 million followers)- https://vimeo.com/124643720Kontakt Artmarket.com und seine Abteilung Artprice - Kontakt: Thierry Ehrmann ir@artmarket.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/artprice-by-artmarketcom-veroffentlicht-seinen-26-jahresbericht-der-bericht-mit-dem-titel-der-kunstmarkt-2022-stellt-eine-umsatzsteigerung-auf-den-westlichen-auktionsmarkten-fest-die-usa-nimmt-im-ranking-wieder-den-ersten-pl-301775928.htmlPressekontakt:+33(0)478-220-000Original-Content von: Artmarket.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148564/5467396