Ispringen (ots) -Die Gesundheit der Mitarbeitenden steht bei der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH an erster Stelle. Aus diesem Grund gehört für das Familienunternehmen aus Ispringen schon seit vielen Jahren ein vielfältiges Angebot im Bereich Betriebssport und Gesundheitsvorsorge zur Firmenphilosophie. Nun wurde nach der coronabedingten Pause das beliebte Nordic-Walking wieder aufgegriffen und sorgt einmal wöchentlich direkt nach der Arbeit für Bewegung und Abwechslung vom Arbeitsalltag. Rutronik baut zusätzlich sein Engagement für die Gesundheit der Mitarbeitenden durch die neue Kooperation mit dem Urban Sports Club aus.Nordic-Walking erfreut sich nach Pause großer BeliebtheitAls Sponsor von Marathon-Events engagiert sich Rutronik bereits in der eigenen Region im Bereich Ausdauersport. Die Ausdauersportart Nordic-Walking ist inzwischen seit Mai 2013 fester Bestandteil der Betriebssportaktivitäten von Rutronik. Die angebotenen Kurse wurden stets sehr gut von den Mitarbeitenden angenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Kurs jedoch eine Zeit lang pausieren. Seit November 2022 treffen sich nun wieder regelmäßig acht bis zehn Teilnehmende aus den verschiedenen Abteilungen am Standort in Ispringen, um gemeinsam Strecken zwischen 10 und 12 Kilometern zurückzulegen. Der Kurs findet unter Anleitung des zertifizierten Trainers Peter Limberger statt. In den ersten Trainingseinheiten stand die Schulung der sogenannten ALFA-Technik im Fokus, um von den positiven Effekten des Nordic-Walkings zu profitieren. Hierbei geht es in erster Linie um die Einhaltung der richtigen Körperhaltung."Richtig ausgeführt ist Nordic-Walking eine hervorragende Möglichkeit, um die physischen und psychischen Gesundheitsressourcen zu stärken. Durch die Bewegung wird Stress abgebaut und das Wohlbefinden gesteigert. Gleichzeitig verbessert Nordic-Walking Ausdauer, Herztätigkeit und die gesunde Haltung. Außerdem vermindert es das Risiko für Osteoporose und löst Verspannungen des Schulter- und Nackenbereichs", erklärt Peter Limberger.Je nach Jahreszeit läuft die Gruppe vom Jünglingsplatz in Ispringen durch den Wald oder im Winter auf dem beleuchteten Radweg des Nachbarortes Ersingen in Richtung Bilfingen. Die Gruppe ist dabei meist zwischen 1,5 und 2 Stunden unterwegs - abhängig vom Höhenprofil der Strecke. Das gemeinsame Walken ist zudem eine gute Gelegenheit, um sich auch außerhalb der Arbeit auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Kleinere Technikschulungen sorgen dafür, dass die erlernten raumgreifende Bewegungen auch bei längeren Strecken umgesetzt werden.Kooperation mit dem Urban Sports Club ergänzt das umfangreiche AngebotSeit Beginn des Jahres können sich die Angestellten von Rutronik über die Kooperation mit dem Urban Sports Club freuen. Diese Kooperation ermöglicht es den Mitarbeitenden viele unterschiedliche Sport- und Wellnessangebote rund um Ispringen zu nutzen, ohne bei den einzelnen Sportvereinen oder Fitnessstudios selbst Mitglied werden zu müssen. Dadurch erweitert sich das ohnehin schon sehr vielfältige Angebot im Bereich Betriebssport um zahlreiche weitere Optionen. Für viele Mitarbeitende ist die Kooperation eine ideale Gelegenheit, um verschiedene Sportarten auszuprobieren, unterschiedliche Anbieter zu vergleichen oder sich noch intensiver dem eigenen Lieblingssport zu widmen."Flexibilität und Individualität sind uns auch bei unserem Sportangebot sehr wichtig. Durch die Kooperation mit dem Urban Sports Club schaffen wir für jeden Mitarbeitenden die Möglichkeit, den Sport zu finden, der am meisten Spaß macht und einfach guttut", fasst Yvonne Göhring, Team Leader HR Development bei Rutronik, zusammen.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/de