Seit dem 7. März agiert Dominik Asam als neuer Finanzchef bei SAP. In den kommenden Wochen will er sich in den Software-Konzern einarbeiten und an den richtigen Stellschraubn drehen. Im Fokus: die Cloud-Transformation und die Profitabilität. Investoren verteilen Vorschusslorbeeren: Die DAX-Aktie arbeitet in dem von Verunsicherung geprägtem Marktumfeld an einem Kaufsignal.Ein Blick auf den Chart zeigt: Die SAP-Aktie hat sich seit ihrem Zwischentief im September vergangenen Jahres bei 79,58 Euro deutlich ...

