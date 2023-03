Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 37,9% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: -45,6%) und notiert aktuell bei rund 168 Euro. Im Vorjahr hat die Tesla-Aktie an der Börse 64,8% an Wert eingebüßt während 2021 ein Kursgewinn von 74,5% erzielt wurde. Die langfristige Performance ist beeindruckend. Denn: Tesla-Aktie im Fokus In der Zehn-Jahres-Betrachtung...

