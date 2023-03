Freiburg (ots) -Am 18. und 19. März 2023 veranstalteten die gemeinnützige Organisation Hacker School und die Haufe Group gemeinsam einen Programmierworkshop für Kinder und Jugendliche auf dem Campus der Freiburger Unternehmensgruppe.Vor der Entscheidung für einen Beruf sollte jeder junge Mensch einmal im Leben programmiert haben - das ist die Vision der bundesweit aktiven Hacker School. Dazu werden u.a. in Kooperation mit Unternehmen Kurse veranstaltet, in denen Kinder und Jugendliche den Umgang mit Programmiersprachen lernen und erste Einblicke in die IT-Berufsfelder erhalten können.Im Rahmen ihres sozialen Nachhaltigkeitsengagements unterstützt die Haufe Group die gemeinnützige Organisation einerseits finanziell und richtete darüber hinaus am vergangenen Wochenende außerdem einen Hacker School-Workshop auf ihrem Freiburger Campus für elf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 13 Jahren aus. Denn für die Haufe Group steht fest: Digitale Bildung und lebenslanges Lernen kann nicht früh genug beginnen. Die Hacker School bietet den Teilnehmenden damit eine ideale Möglichkeit, um Technologie unvoreingenommen und spielerisch zu entdecken."Bildung ist ein zentraler Schlüssel, um junge Menschen auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Mit Unterstützung der Hacker School erfahren die Kinder und Jugendlichen, dass sie Technik in ihrem Sinn gestalten können, erleben sich als selbstwirksam, und lernen quasi nebenbei Methoden zur Problemlösung - wichtige Zukunftskompetenzen also, sowohl für den Alltag als auch zur Berufsorientierung", so Daniel Thiemig, CSR-Manager der Haufe Group.Im Fokus des zweitägigen Workshops stand das Programmieren mit einem kleinen Computer namens micro:bit. Die Teilnehmenden programmierten Anwendungen zum Messen der Temperatur, dem Erzeugen von Tönen oder entwickelten gar eigene Spiele auf dem Mini-Computer. Dabei standen Spaß, Kreativität und Interaktivität an erster Stelle. Durchgeführt und begleitet wurde der Workshop von IT-Experten der Haufe Group, die ihre eigene Begeisterung für ihr Arbeitsfeld weitergeben konnten."Wir freuen uns, mit der Haufe Group ein engagiertes Partnerunternehmen an der Seite zu haben, mit dem wir die Hacker School hier in Freiburg so erfolgreich und zur vollen Freude der Kinder und Jugendlichen umsetzen konnten", ergänzt Simon Lühr von der Hacker School.Über die Haufe GroupDie Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Learning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden die Services der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende an 13 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 436 Millionen Euro abschließen.Pressekontakt:Haufe GroupJulia Gross - Head of Corporate Communications0160 96 86 19 89julia.gross@haufe-lexware.comOriginal-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106930/5467464