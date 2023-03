DJ Sprecher: Scholz lobt Vorgehen der Behörden in Bankenkrise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Vorgehen der Schweizer Behörden und der globalen Zentralbanken bei der Eindämmung der Turbulenzen um die Credit Suisse einem Sprecher zufolge gelobt. Nach Ansicht der Bundesregierung unterscheidet sich die aktuell angespannte Lage mit der im Jahr 2008, als der Zusammenbruch von Lehman Brothers eine globale Banken- und Finanzkrise auslöste.

"Der Bundeskanzler begrüßt das entschlossene Handeln der Schweizer Behörden, um die Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die UBS zu ermöglichen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. "Die Situation ist nicht vergleichbar mit den Jahren 2008/2009. Gesetzgeber und Bankenaufsicht in Europa habe aus der weltweiten Finanzkrise des Jahres 2008 gelernt und die Bankenregulierung erheblich verschärft. Das deutsche Bankensystem ist daher gut aufgestellt."

Die Bundesregierung begrüße zudem das "global koordinierte Handeln der Zentralbanken, über Swap-Linien Liquidität ins System zu geben", so Büchner. "Damit wird die Liquiditätsversorgung der Banken zusätzlich gestärkt."

Am Sonntag hatte die UBS die angeschlagene Credit Suisse für 3 Milliarden Franken übernommen und die Schweizer Nationalbank 100 Milliarden Franken an Liquiditätshilfe für beide Banken bereitgestellt. Ebenfalls Sonntagabend teilte die Europäische Zentralbank (EZB) mit, dass die EZB und andere große Zentralbanken ab sofort vorerst täglich Dollar-Liquidität über 7-tägige Refinanzierungsgeschäfte anbieten würden. Der Aktion schlossen sich die EZB, die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Federal Reserve und die Schweizerische Nationalbank an.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2023 06:53 ET (10:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.