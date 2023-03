Wer dabei langfristig erfolgreich sein möchte, sollte sich darauf einstellen, dass Krisen mittelfristig zum Dauerzustand werden könnten. Das funktioniert am besten, indem die Kreditwürdigkeit des Unternehmens gesteigert wird. Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wie kann das in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...