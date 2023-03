Unterföhring (ots) -- "Poker Face", Staffel eins, ab 24. April exklusiv auf Sky und auf dem Streamingdienst WOW- Mystery-Crime-Serie kreiert, geschrieben, produziert und inszeniert von Rian Johnson ("Knives Out - Mord ist Familiensache " und "Glass Onion: A Knives Out Mystery")- Mit Natasha Lyonne in der Hauptrolle sowie zahlreichen berühmten GaststarsSky präsentiert exklusiv die Mystery-Crime-Serie "Poker Face", kreiert, geschrieben, produziert und inszeniert von Rian Johnson, ("Knives Out" und "Glass Onion"). Die zehnteilige Serie mit Natasha Lyonne ("Orange Is The New Black") in der Hauptrolle ist ab 24. April immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Sky Atlantic zu sehen sowie über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. "Poker Face" wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.Über "Poker Face":"Poker Face" ist eine zehnteilige "Rätsel der Woche"-Serie in deren Mittelpunkt Charlie, verkörpert von Natasha Lyonne, steht. Charlie besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit sofort zu erkennen, wenn jemand lügt. Während sie mit ihrem Plymouth Barracuda quer durch die USA fährt, trifft sie auf jedem Zwischenstopp auf neue Charaktere und seltsame Kriminalfälle, die ihr keine andere Wahl lassen als sie zu lösen.Rian Johnson, Autor und Regisseur von "Knives Out - Mord ist Familiensache" und "Glass Onion: A Knives Out Mystery", hat Poker Face kreiert und agiert für die zehnteilige Serie auch als Drehbuchautor, Regisseur und Executive Producer. Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman sind Showrunner und ebenfalls Executive Producer. Zu den weiteren Executive Producern zählen Ram Bergman, Natasha Lyonne Nena Rodrigue und Iain B. MacDonald sowie Maya Rudolph und Danielle Renfrew Behrens als Co-Executive Producer. "Poker Face" ist eine Produktion von T-Street and MRC Television, den Weltvertrieb verantwortet Paramount Global Content Distribution.Zu den Gaststars zählen Adrien Brody ("Der Pianist"), Chloë Sevigny ("American Psycho"), Benjamin Bratt ("Miss Undercover"), Ellen Barkin ("Animal Kingdom"), Nick Nolte ("Kap der Angst"), Cherry Jones ("The Village - Das Dorf"), Joseph Gordon-Levitt ("500 Days of Summer"), Judith Light ("Wer ist hier der Boss?"), Lil Rel Howery ("Get Out"), Jameela Jamil ("Pitch Perfect: Bumper in Berlin"), und viele mehr.Facts:Originaltitel: "Poker Face", Mystery-Crime-Serie, USA 2023, 1. Staffel, 10 Episoden à ca. 60 Min. Creator / Autor / Regisseur / Executive Producer: Rian Johnson. Executive Producers: Ram Bergman, Natasha Lyonne, Nena Rodrigue und Iain B. Macdonald. Showrunners / Executive Producers: Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman. Co-Executive Producers: Maya Rudolph und Danielle Renfrew Behrens für Animal Pictures. Hauptdarstellerin: Natasha Lyonne als Charlie Cale. Gaststars: Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson und Tim Meadows.Ausstrahlungstermine:Ab 24. April immer montags um 21.20 Uhr in Einzelfolgen auf Sky Atlantic sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln.Alle vorherigen Episoden sind ebenfalls über Sky Q und dem Streamingdienst WOW abrufbar.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld (https://www.sky.de/serien/westworld)" "Mare of Easttown (https://www.sky.de/serien/mare-of-easttown-218235)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones) zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 