Mit dem März-Update hat Google eine Sicherheitslücke bei den Pixel-Smartphones geschlossen, durch die User:innen seit Jahren unabsichtlich sensible Daten verschickt haben könnten. Betroffen sind Nutzer:innen, die mit ihren Pixel-Smartphones Screenshots gemacht, diese mit dem Standard-Markup-Tool Acropalypse bearbeitet und dann verschickt haben. Durch den Bug können nämlich genau die Teile, die bei der Bildbearbeitung weggeschnitten wurden und in der Ansicht des Bildes auch nicht mehr zu sehen sind, wiederhergestellt ...

