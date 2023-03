Künstliche Intelligenz kann eine ganze Menge - aber soll sie auch alles dürfen, was sie kann? Zu dieser Frage hat der Deutsche Ethikrat eine Einschätzung abgegeben. Der Deutsche Ethikrat hat sich für strikte Begrenzungen bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. "Der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern", sagte Alena Buyx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, am Montag in Berlin zur Vorstellung der Stellungnahme "Mensch und Maschine - Herausforderungen durch künstliche Intelligenz". "KI darf den Menschen nicht ersetzen", betonte ...

