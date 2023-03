Köln (ots) -Wie arbeiten moderne Landwirtinnen und Landwirte? Mit welchen Innovationen machen sie ihren Hof zukunftsfähig? Wie stellen sie ihren Betrieb neu auf? Auf dem neuen Youtube-Kanal "Lokalzeit Land.Schafft." stellt der WDR ab 22. März jede Woche Landwirt:innen aus NRW vor, die auf ihren Höfen Neuerungen erfolgreich umgesetzt haben und zeigt, wie vielfältig die Landwirtschaft in NRW ist.Innovationen als Vorbild?Die Hosts Marie, Kristin, Thomas, Annika, Nele und Chadia besuchen für jede Folge einen anderen Hof. Sie erleben mit, wie die Familien dort arbeiten und leben und welche Wege sie gehen, um den Standort für die nächste Generation zu sichern. Alle Hosts sind Landwirtschafts-Expert:innen, entweder durch ihre Ausbildung oder weil sie selbst vom Land kommen. Für den neuen WDR-Kanal ordnen sie die Aktivitäten auf den Höfen kompetent ein, thematisieren Hürden und fragen, ob die Konzepte auch für andere Landwirt:innen umsetzbar wären.Moderne Schweinetränke und KI"Lokalzeit Land.Schafft." stellt unter anderem den Hof Albersmeier in Lippetal vor: Hier haben Klaus und Marianne eine besondere Schweinetränke erfunden und patentieren lassen. Die Tränke ist so konstruiert, dass die Tiere bedarfsgerecht saufen und gleichzeitig Wasser sparen.Ein weiterer Beitrag zeigt den Hof von Stefan Vogelsang aus Rheda-Wiedenbrück. Er nutzt moderne Technik und Künstliche Intelligenz, um seine Ernte-Erträge zu optimieren. Die digitale Technik unterstützt ihn dabei, die Fruchtbarkeit seines Bodens zu analysieren, punktgenau zu säen und am Ende mehr zu ernten.Inspirierende Geschichten von modernen Höfen: "Lokalzeit Land.Schafft." immer mittwochs um 17 Uhr mit einer neuen Folge.Redaktion: Louisa Meisterernst, Annika Jürgens und Bojana Beste (WDR Landesstudios)Ausführliche Infos zu den Hosts des Kanals:https://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/lokalzeit-landschafft-100.htmlFotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5467598