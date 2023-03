Nach einer turbulenten Woche für die gesamte Bankenbranche und einem Beratungsmarathon kommt es am Sonntag Abend zur Einigung: Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die angeschlagene Credit Suisse. Es ist die Rede von einer Notfall-Rettung und der bedeutendsten Bankenfusion seit der Finanzkrise 2008. Was der Branche noch bevorsteht, welche Auswirkungen das auf deutsche Banken hat und mit welchen Folgen für die Kunden und Anleger zu rechnen ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Karsten Junius von der Bank J. Safra Sarasin.