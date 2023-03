Ab sofort können Forscher auf über 8.000 patientenabgeleitete Xenografts (PDX), zellabgeleitete Xenografts (CDX), Organoide und Zelllinien über den KI-gestützten Disease Model Finder von Scientist.com zugreifen

Scientist.com, der führende FuE-Marktplatz für die Biopharmabranche, hat heute Partnerschaften mit führenden Auftragsforschungsinstituten (CROs), darunter Crown Bioscience, Imagen Therapeutics und Experimental Pharmacology Oncology Berlin-Buch (EPO) bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Kooperationen soll die Zahl der auf seinem Disease Model Finder (DMF) verfügbaren Krankheitsmodelle auf über 8.000 erhöht werden damit wäre der DMF eine der weltweit größten, wenn nicht sogar die größte Datenbank für proprietäre Krebsmodelle. Der DMF hilft medizinischen Forschern im Bereich der Onkologie, die am besten geeigneten Modelle für ihre präklinischen Arzneimittelentwicklung zu bestimmen.

"Dank der Partnerschaften, die Scientist.com mit vielen Anbietern von Krankheitsmodellen aufgebaut hat, können wir Daten von verschiedenen Anbietern zusammenführen, sodass Forscher schnell und effizient quantitative Vergleiche zwischen Krankheitsmodellen anstellen können", berichtet Javier Pineda, PhD, Data Scientist bei Scientist.com. "Außer schnellen Vergleichen zwischen Modellen verschiedener Anbieter bietet der Disease Model Finder auch einen automatisierten Einkauf über den Scientist.com-Marktplatz, sodass Forscher das benötigte Modell umgehend kaufen oder Dienstleistungen anfordern können."

Der Disease Model Finder verwendet verschiedene Algorithmen für maschinelles Lernen, darunter Clustering-Algorithmen und Algorithmen zur Dimensionalitätsreduktion, um die Daten aus großen, molekularen, sequenzbasierten Datensätzen mehrerer Anbieter zu verarbeiten und zu aggregieren. Zudem helfen diese Algorithmen den Forschern, hochdimensionale Datensätze in 2D darzustellen, um direkte, visuelle Modellvergleiche zu ermöglichen und eine differenzielle Genexpressionsanalyse für interessante Modelle durchzuführen. In Kombination mit der vielseitigen Filterfunktion können Forscher auf diese Weise viel effizienter geeignete Modelle für ihre Forschung bestimmen und beziehen.

"Der Disease Model Finder (DMF) von Scientist.com hilft Forschern, ihre Projekte zur Entdeckung von Wirkstoffen zu beschleunigen, indem er zentralisierte, kuratierte Daten von Modellen führender CROs wie Crown Bioscience bereitstellt", so Jeff Buchanan, Senior Director, Business Development bei Crown Bioscience. "Der DMF ermöglicht eine schnelle Modellidentifizierung und Entscheidungsfindung innerhalb weniger Minuten, die früher Wochen in Anspruch genommen hätte. Als Marktführer in der präklinischen Arzneimittelforschung ist Crown Bioscience sehr erfreut, Daten für diese wertvolle Ressource bereitstellen zu können."

Seit seiner Einführung im Frühjahr 2021 hat der Disease Model Finder Tausende neuer Krankheitsmodelle aufgenommen, darunter Organoide, zellabgeleitete Xenografts (CDX), syngene Modelle, immunonkologische Modelle und von Patienten abgeleitete Zelllinien. Jeden Monat kommen weitere Modelle hinzu.

"Die Aufnahme des Imagen-Katalogs an patientenabgeleiteten Modellen (PDC) und unserer Modellcharakterisierungsdaten in den Disease Model Finder von Scientist.com wird Entwicklern von Krebsmedikamenten helfen, fundiertere Entscheidungen über ihre Programme zu treffen", kommentiert Jonathan Engler, Executive Chair und Acting CEO bei Imagen Therapeutics. "Die Verwendung von PDC-Modellen als richtungweisende, vom Patienten abgeleitete präklinische Modelle in früheren Stadien der Arzneimittelentwicklung kann die Erfolgschancen deutlich erhöhen, die Kosten senken und letztlich den medizinischen Nutzen für die Patienten verbessern."

Um Onkologiemodelle zu suchen und zu kaufen, besuchen Sie https://app.scientist.com/disease-model-finder

Über Scientist.com

Scientist.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler weltweit zu befähigen und zu verbinden. Die digitale Forschungsplattform des Unternehmens kombiniert einen maßgeschneiderten, cloud-nativen Technologiestack mit gewissenhaftem und wissenschaftlichem Kundensupport, um Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, innovativere Experimente mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen. Mittels eigens entwickelter Modelle für maschinelles Lernen liefert Scientist.com umsetzbare Erkenntnisse, die zur Verbesserung der operativen Effizienz und zu einem effektiven Forschungsmanagement führen. Scientist.com verbindet die weltweit führenden Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) mit dem weltweit größten Netzwerk von wissenschaftlichen Anbietern.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie scientist.com.

