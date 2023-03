Nürnberg (ots) -NORMA senkt die Preise - und alle haben was davon! Der Lebensmittel-Discounter bietet ab sofort einige Produkte aus dem Hygiene-, Reinigungs,- und Kosmetiksortiment deutlich günstiger an. Kundinnen und Kunden profitieren gleichermaßen von den neuen, reduzierten Preisen. Neben Aftershave sind auch Zahnbürsten, Allzweckreiniger und Maxibinden günstiger zu haben.Am deutlichsten wird die aktuelle Preissenkung beim Allzweckreiniger von SAUBERMAX spürbar. Die 1,5-Liter-Flasche kostet nun 1,39 Euro statt wie bisher 1,65 Euro. Eine Ersparnis von knapp 16 Prozent. Aber auch beim Aftershave von KING können Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt 10 Cent pro 100 Milliliter günstiger einkaufen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):KING After Shave, 100 mlBislang: 2,45 EURJetzt: 2,35 EURDENTABELLA Professional-Zahnbürsten, 2 StückBislang: 1,55 EURJetzt: 1,49 EURFLORIOLA Maxibinden, 15/20 StückBislang: 0,79 EURJetzt: 0,75 EURSAUBERMAX Allzweckreiniger, 1,5 lBislang: 1,65 EURJetzt: 1,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5467656